聖誕同3米miffy打卡再去MOKO動樂園放電　玩轉Kakao Friends滑梯

踏入年尾，不少商場都搶先推出聖誕節主題裝置，部分更加可以親身遊玩！今次我們率先為大家推介三大有得玩又有得打卡商場聖誕活動，除了有滑梯，還有攤位遊戲、彈床等等，小朋友絕對可以放電。



荷里活廣場「Kakao Friends 聖誕夢幻樂園」

鑽石山荷里活廣場將於 2021 年 11 月 4 日至2022 年 1 月 2 日將商場中庭化身成「Kakao Friends 聖誕夢幻樂園」，多個人氣角色包括:Ryan、Apeach、Tube、Con、Muzi、Neo & Frodo、Jay-G 及最新角色 - 春植將首次以聖誕造型矚目登場，小朋友就一定不要錯過Kakao Friends 互動遊戲，其中包括「Ryan 飛越海盜船」，是以Ryan為主題的2 米高的滑梯，另外亦有以粉紅色的Apeach為主題的「Apeach彈彈咖啡杯」，是一個5米大的彈床，小朋友可以盡情彈跳，更可從高空俯瞰整個聖誕夢幻樂園的美景。Ryan & Apeach更會與指定周末與大家見面。

除了互動遊戲區，場內亦有3 大打卡熱點，場亦設有「Kakao Friends 期間限定店」，售賣多款人氣精品，粉絲一定不要錯過！

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荷里活廣場「Kakao Friends 聖誕夢幻樂園」

日期： 2021年11月4日至2022年1月2日

時間： 上午10時至晚上10時

地點： 鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

MOKO新世紀廣場 「miffy 北歐冬雪藝術村」

Miffy 小粉絲要留意！MOKO新世紀廣場將於2021年11月4日至2022年1月2日期間，推出浪漫的「miffy 北歐冬雪藝術村」。其中最矚目一定是3米高的miffy，另外亦有大量打卡位。另外。位於MOKO 3樓的戶外兒童遊樂場—「MOKO 動樂園！」將於聖誕以全新面貌開放予各家長小朋友瘋狂放電！佔地近18,000尺的「MOKO 動樂園！」劃分為四個專區，為訪客提供玩樂、探索、教育、休憩及打卡等多元化消閑體驗 。當中包括有近50米的全港最長攀爬牆、8米高的大型遊樂設施、多條山丘及山洞探索隧道及６組不同高度的滑梯，最高的一組滑梯更高達3.8米，必定能滿足不同家長及小朋友的放電要求！

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MOKO 新世紀廣場「miffy 北歐冬雪藝術村」

地點：MOKO 新世紀廣場中庭、L1及L4樓層

開放日期：2021年11月4日至2022年1月2日

開放時間：上午10時至晚上10時

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新城市廣場 【Sweetmas Market】 歐陸聖誕甜蜜嘉年華

今年聖誕節，新城市廣場將以歐陸聖誕甜蜜嘉年華昨主題，創造出一個夢幻般的歐陸聖誕世界。場內將會以嘉年華必備的遊樂設施變身成童話風的5大打卡專區，分別是「玫瑰星球旋轉木馬」、「閃耀聖誕樹大道」、「雲間摩天輪」、「飄夢熱氣球」以及「戀戀玫瑰園」，超級浪漫的場景絕對是打卡熱點。另外，大家更可憑慈善捐款或會員積分參加4大必玩攤位遊戲： 「Happy Rainbow」、「Candy Scoop」、「Toss The Color Cup」和「Rings Toss」 ，捐款將全數撥捐支援照顧者的慈善機構「大銀力量 Big Silver」，為一眾未能出外感受佳節氣氛的照顧者送上暖心祝福，小朋友可以邊玩邊做善事！

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【新城市廣場Sweetmas Market】歐陸聖誕甜蜜嘉年華及「Sweetmas美食市集」

日期： 2021年11月5日至2022年1月2日

時間： 中午12時至晚上10時

地點： 沙田新城市廣場一期一樓羅馬圓型獻技場、一期一樓東翼(近PizzaExpress)及三期三樓 (近Lush)

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