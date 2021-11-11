奶奶私下將家中物品送贈姑仔　人妻激到喊　霸氣還擊獲老公支持

婆媳同住一個屋簷下容易因生活習慣、個性不同產生磨擦，甚至產生難以平復的衝突。一名人妻就抱怨奶奶趁她不在時將她的私人物品送給小姑，一次又一次讓她忍無可忍，霸氣撂話再發生就要奶奶「滾回老家」。



「快被奶奶氣死！」原PO表示，奶奶有將她私人物品轉送給小姑的習慣，從行李箱、果汁機到外套，只要小姑喜歡，就會趁她不在家時叫小姑來拿走，這次也是趁她和老公外出時，讓小姑搬走她新買的烤箱，等她回家發現物品消失，直接「被氣哭」。

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類似事件接二連三發生，原PO氣到不再忍耐，加上家中監視器清楚拍到搬走烤箱的畫面，立刻打電話要小姑把東西歸還否則就報警處理。強硬態度惹毛奶奶，兩人大吵一架，奶奶直接嗆原PO要她滾出去，並要求兒子跟她離婚。

原PO表示，她與老公結婚多年其實很少吵架，但奶奶搬來一起住後總會為奶奶的事情爭吵，直到小孩受不了要他們冷靜想想吵架原因，「想想嫲嫲的行為」才點醒他們。這次的烤箱事件，她也明白地告知老公，奶奶不再生事才能繼續住這裏，不然就必須回老家住，因為「房子是她的婚前財產」，不歡迎奶奶住在這裏。

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所幸老公與她同一陣線，不只同意她的要求，更表示如果奶奶未來生病需要照顧，他會自己來，不需原PO幫忙，「因為她這個當奶奶的，不值得我（原PO）去照顧她」。

奶奶的行為引來不少網友撻伐，有人也認為，原PO之所以能在婆媳戰爭中佔上風，「自己有錢很重要」，原PO後續也回覆，自己手裏要有錢一事，是媽媽從小對她的要求，就連結婚條件也是存款要達到媽媽的目標才能結，「不然伸手要生活費會很辛苦」。

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