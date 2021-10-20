婆媳｜我舊時邊似你咁...長輩「以前...現在...」金句你中過幾槍?

今非昔比，現在的生產育兒環境和以前大不相同，很多狀況不能再套用以前的經驗了啦！



俗語云：「不聽老人言、吃虧在眼前」，但這句話如果是新手媽媽聽起來，可能就非常的無奈，因為現代孕婦、媽媽的觀念以及接觸到的科技、知識已經不同於以往，如果長輩們還是硬要用以前的觀念跟知識套用在現在的話，其實會讓媽媽們感到非常為難啊～

妞編輯也從媽媽妞真心話的社團中為各位統整出大家最常聽過的「我們以前…哪像你們現在…」的照樣照句，看看各位聽過幾句呢？（點擊放大一起來圍爐取暖）▼▼▼

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懷孕時……

「我們以前懷孕哪那麼多毛病，哪像你們現在動不動就不舒服要請假？」

每個人懷孕體質不同，有的真的很不舒服、或是被醫生叮嚀要安胎，希望大家都能體諒孕婦啊～不然硬撐著不舒服的身體去上班，受影響的會是媽媽本人跟胎兒啊！大家應該要多多鼓勵人權的進步，而不是抱著譏諷、嫉妒的心態。

「我們以前懷孕哪那麼多檢查，哪像你現在動不動就去花錢看醫生？」

因為科技的進步，我們對胎兒的健康有越來越多的了解，雖然不是每個檢查都是必須的、有的也很貴，但如果有經過醫生提醒的高風險族群，建議還是要捨得花錢，做詳細的檢查比較好喔！

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生產......

「不用打無痛啦！以前我們都沒有無痛還不是一樣生，哪像你們現在那麼怕痛？」

很多長輩都會介意無痛花錢、無痛會有後遺症，甚至擔心麻醉藥會影響胎兒，但……如果有能力千萬不要省無痛的錢啊！想知道沒打無痛有多痛，看看這些媽媽們的分享就知道了：分娩時沒打無痛到底是什麼感覺？自然產媽：「每兩分鐘就被時速100公里的卡車撞！」

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坐月子…...

「以前我們哪有在坐月子的，生完後就要趕快去種田了！哪像你們現在那麼好命？」

「以前哪有在坐月子，我現在還不是好好的，坐月子就是花錢啦！」

以前的年代真的比較辛苦……但如果媽媽自己本身有坐月子的本錢（aka.不缺錢），為什麼不讓自己好好休息呢？但如果聽到長輩這樣碎念，就左耳進右耳出，交給老公去應付吧！

「以前我們坐月子都很謹慎小心，哪像你們現在都那麼隨便，什麼都做什麼都吃！」

「以前環境不好，有得吃就很好了，哪像你們現在這個不吃那個不能吃！」

經過很多醫學研究後，現在跟以前坐月子方式有很多觀念並不一樣，不能通通都用以前的生活環境做標準啦！如果現在有能力多注意一點生活細節，遵照醫師囑咐，當然是聽專業的啊！

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孩子的教養……

「以前的嬰兒還不是都有在喝水，為什麼現在不能喝？」

其實新生兒的主食為奶，奶裡面就含有大量的水分，不喝水也沒關係，頂多用清水漱漱口、擦擦口腔內壁即可；但真的一滴水都不能喝嗎？也不是，而是擔心太大量的餵水會讓嬰幼兒體內電解質不平衡造成水中毒。如果媽媽們遇到長輩硬要餵水，反應其實不用太激烈，一兩口沒關係，不要一次喝太多就好！

「以前你們也都吃一堆糖果、朱古力，為什麼現在就不能吃？」

甜食真的母湯啦！過多的甜食、精緻食物容易導致孩子過胖、注意力不集中、脾氣差、導致過敏、好動……等等一堆缺點，這都已經過醫學證實，醫生也常在講，真的不要再給小孩吃了啦！

「以前你們還不是大人吃什麼小孩就吃什麼，哪像現在這個不能吃那個不能吃？」

「以前我們都給小孩吃OOO，現在還不是照樣長大？」

不像以前的食物、調味較為單純，現在的食物越來越精緻，化學添加物、調味料也越來越多，這其實對人體都會造成負擔，尤其是對嬰幼兒，身體器官還沒發展好就吃這麼多精緻食物，小小的身體真的會負擔不了啊～在嬰幼兒發展的階段，盡量還是以食物原型為主，少吃點加工、添加性食物喔！

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「以前我們還不是都把小孩放著去工作／背著去上班，哪像你們現在動不動就辭職、當全職媽媽／找保母、把小孩丟包？」

第一次聽到這種說詞妞編輯也挺大開眼界的......現在要是還把小孩一個人丟在家裡，家長自己出門已經犯法的行為了啦！而且說到背小孩去上班？請問現在哪個工作可以背小孩上班啦？！拜託介紹給妞編輯，妞編輯也想去！

「以前我們都把小孩自己放著玩，玩了就睡了，哪像你們現在還要抱、還要哄？」

「以前的小孩都馬早早戒尿布了，哪像現在孩子尿布包那麼久」

「以前小孩都坐螃蟹車，現在還不是長好好的？」

這些「今非昔比」的比喻說個三天三夜都說不完啊～妞編輯只能無奈嘆氣：「時代已經不一樣了啦！」，當然，如果有現代媽媽不介意，也需要長輩幫忙，有些小地方照著他們的做法養沒有關係，但問題就是以前的養法已經被證實有太多危險性存在，所以才需要改變。

遇到家裡有這種「不聽老人言、吃虧在眼前」的長輩，最好的方式就是左耳進右耳出，盡量不要起正面衝突（正面衝突這件事讓兒子去做就好）；不然就是帶著長輩一起去看兒科，直接讓兒科醫生給長輩衛教啦～

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