麵包食譜│簡單易整20款減鹽方包食譜　最啱兒童早午餐及假日野餐

方包是很多人每日必吃的食物，既是早餐、午餐、下午茶的好選擇，也是野餐Party、BBQ、露營必備之選。今次我們集合了20款由家長與小朋友一起製作的方包美食，配合減鹽、健康及輕盈的主題，讓平平無奇的方包變出更多姿多彩的美味。

(圖片由嘉頓有限公司授權轉載)



即使疫情緩和，營養飲食對小朋友身心健康和增強免疫力仍十分重要，不少家長會陪同小朋友在家化身為廚神，自創美味又富營養的親子料理係。日前嘉頓有限公司聯同煤氣烹飪中心舉辦主題為「Let's Eat Light」的親子食譜創作比賽，透過設計以明火烹調營養豐富又可口的食譜，了解挑選健康食材的秘訣培養健康輕盈的飲食習慣。

今次活動由家長與小朋友一起製作，親子組小朋友年齡為3-12歲朋友，需以0膽固醇及採用減鹽配方的切皮三文治方包系列，設計健康輕盈食譜。

按圖即睇20款減鹽方包食譜:

1/【包你好想去野餐】食譜 :

材料：切皮三文治方包、車厘茄5粒、新鮮粟米適量、低脂芝士片 2片、雞蛋 1隻、原味乳酪 1杯、低鈉罐頭吞拿魚適量、三色彩椒、紫洋蔥半個、甘筍半條、青瓜 1條。

做法：1.「花花吐司」新鮮粟米粒煮熟，車厘茄切片，與芝士放上方包，焗爐焗7分鐘即可。2.「串燒棒棒糖」把星形甘筍焯熟，蛋餅煎起用方包捲好，切開4分，加上青瓜穿好。3.「有營毛巾卷」把洋蔥及三色椒切粒炒熟，拌入乳酪吞拿魚醬捲好。

2/【有營紫菜鴛鴦方包卷】食譜:



材料：嘉頓切皮三文治方包3塊及方麥包2塊 (編號 3007及3009），壽司紫菜5塊，雞蛋3隻，牛油果1個，三文魚扒1塊，油及蒜鹽適量。

做法：三文魚扒解凍後，把魚扒煎香，加入適量的蒜鹽，剩涼壓碎後備用。雞蛋打勻後，倒入平底鍋炒至炒蛋。牛油果肉壓成果蓉。紫菜對摺後剪開一半，放上嘉頓切皮三文治方包或嘉頓切皮三文治方麥包1塊，再塗上牛油果蓉、三文魚碎及適量的炒蛋。把紫菜方包卷捲起，捲起後切開即成。

3/【馬卡龍三文治】食譜:



材料：切皮三文治方包、切皮麥包、牛油果一個、雞蛋兩隻、Honeyham一包、芝士片

做法：先用雞蛋烚熟後去殼，切片後讓小朋友用膠叉弄成碎蛋，加入少許沙律醬；然後切開牛油果，取出果肉，讓小朋友用膠叉壓成牛油果醬;最後將餡料隨意夾在麵包中，再以蛋糕曲奇模印成圓形即成。

4/【迷你漢堡包】食譜:



材料：切皮方包兩包、漢堡12件、車厘茄4-5粒、芝士3片、沙律菜1包、沙律醬適量、蛋黃1隻打均、芝麻小量、裝飾籤12支。

做法：先用模具將方包切成圓形、其中12件包掃上蛋黃醬加上小量芝麻，略煎至金黃色。按次序由底層叠上：方包、菜、漢堡、沙律醬、方包、芝士、車厘茄、沙律醬、煎過的方包，再插上裝飾籤便可。大家可按個人喜好加入不同食材。

5/【愛心小Pizza】食譜：



材料：切皮三文治一塊方包及一塊麥包、一塊火腿、6粒蕃茄仔、8粒磨菇、兩塊芝士。

做法：先把材料切碎、再把方包及麥包切成圓形，塗上茄汁，然後再放上材料，放上煎pan煎返15分鐘，直至芝士溶就可以食。

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6/【Tea Party】食譜：



材料：切皮三文治白方包、切皮三文治麥方包、雞蛋兩隻、芝士片。

用具：動物印模、馬芬盤

做法：1.預熱焗爐170度。2.馬芬盤掃油（方便脫模）及將麵包放進盤內定型（可用牙籤作固定）。3.芝士片吸上動物或不同形狀（放進麵包內底部.目的為阻隔蛋漿）及備用裝飾。4.打雞蛋。5.焗爐170度25分鐘（15分鐘左右開焗爐觀察雞蛋是否熟）6.放涼及裝飾。

7/【香蕉藍莓吐司】食譜：



材料：厚切皮三文治方包2片、果醬適量、雞蛋2隻、香蕉半條、藍莓8粒、無花果4片

做法：1. 將方包切成8小件正方形，於4塊方包上塗上果醬，再蓋上方包形成吐司。2. 雞蛋打成蛋液，把吐司均勻地沾滿蛋液。3. 平底鑊中燒熱油，以小火將吐司煎至金黃色後盛起。4. 香蕉切片，將3片香蕉放於吐司上，再放上藍莓及無花果片裝飾即可。

8.【繽紛樂園】 （素吞拿魚野菜三文治）食譜：



材料：嘉頓切皮三文治方包 4片、青瓜 1條、生菜 適量、素吞拿魚 1罐、九層塔 適量、素火腿 2片、純素芝士 1片、海帶 1片、純素沙律醬 2-3湯匙、椰子花糖 少許、營養酵母 適量。

做法：1）方包、素火腿、芝士、海帶，用模具切成所需形狀。2）素吞拿魚用叉壓鬆、加入青瓜粒、營養酵母、九層塔絲、沙律醬、椰子花糖拌勻。3）將素吞拿魚醬抺入方包中，造型即成。

9/【Duck confit en Croût】食譜：



做法：先將鴨脾用鴨油confit至腍身，去骨拆肉。之後甘荀切絲，干葱切絲，椰菜切絲。然後用少油炒甘荀干葱，後炒椰菜至軟身。接著加拆肉鴨脾、鴨汁、果jam調味，冷卻後卷成條狀，再將三文治麵包卷已成圓柱體鴨肉，落平鑊煎香至有黃金色，最後Mix salad伴碟 落少少鴨汁即成。

10/【星星相伴芝士火腿蛋三文治卷】食譜：



材料：零膽固醇嘉頓切皮三文治方包 1包、三文治火腿 1包、蛋 3隻 （有剩煎蛋食）、車厘茄 4粒、芝士 2片。

做法：1）將火腿疊在方包上卷好，可在方包邊緣塗抹少少蛋汁黏實。2）燒熱油鑊，將方包卷浸在蛋汁，隨即放入剪pan中以中大火煎至金黃色。3）按喜好以芝士和車厘茄裝飾，即成。

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11/【小情人】食譜：



二人花束材料：嘉頓三文治切皮麥包、三色椒少量、雞蛋一隻、生菜兩片、腸仔一條

做法：1. 先將三色椒切絲，生菜洗淨。2. 將雞蛋炒起，腸仔煎熟切半。3. 將牛油紙或食用裝飾紙剪成比嘉頓切皮麥包大一點的尺寸，角尖向上，然後在上面放上一片麥包。4. 麥包上依次序放上生菜，三色椒，炒蛋及腸仔。5. 由右邊角尖將麥包及所有材料包緊捲向左邊，捲成花束形狀後將牛油向後屈即成。

12/【雜果多士寶盒蛋糕】食譜：



材料：嘉頓切皮三文治方麥包6片、水果 按自己喜好(蘋果，橙，梨，奇異果，藍莓，菠蘿)、牛油，花生醬。

做法：1.牛油花生醬拌勻，塗上麥包兩邊，切條放氣炸鍋，145度氣炸10分鐘 （我地五塊切條，一塊做蛋糕底）、2.水果切條/粒。3.將麵包多士條，井字形式砌一個盒，放滿水果用麵包都可以整健康版生日蛋糕。最後花花心思，用水果切左個心做裝飾，上面放顏色鮮艷嘅水果吸睛！影相打卡絕不失禮。

13/【雙薯芝味轆轆】食譜：



做法：1:先分別將紫薯，番薯去皮切片蒸熟壓成泥放涼備用。2:將切皮吐司🍞片用木棍桿平，然後分別扶上紫薯和番薯呢，曡上一起再加芝士條卷起來，再切一塊塊大概一公分的厚度。3:烤盤上碼好，扶上薄薄一層雞蛋液，進烤箱上下火160度，烤8分鐘出炉。4:擺盤，淋上蜂蜜，再篩上糖霜裝飾。再放上一些水果在旁邊。配上一杯牛奶，仔仔的早餐搞定。

14/【奧運五環，健康非凡】食譜：



材料:切皮三文治方麥包、特厚切皮三文治方包、鮮蝦、去皮雞肉、蕃茄、紅椒、紅蘿蔔、青瓜、青蘋果、牛油果和香蕉等。

做法：因為配合五種顏色的主題，藍色是蝶豆花麵包糠蜜糖檸檬汁，鮮蝦雜菜麵包紙菜卷 (响麥包塗上黑芝麻醬)，雞肉蕃茄薄餅 (用厚方包做餅底)，香蕉提子乾麵包布甸，牛油果青蘋果多士 (用厚方包做多士)。

15/【心心相印Pizza吐司】食譜：



做法：將嘉頓特厚切三文治麵包和麥包各1片剪成小塊，然後放進兩隻已經打發好的雞蛋內，攪勻，平鋪在pizza模具內，用200度C焗4-5分鐘，完成後，先塗一層意大利粉醬、再鋪滿Mozzarella芝士，然後把喜愛的配料（車厘茄、啡蘑菇、Parma ham、蟹柳、Basil）鋪在面，再次放進已經預熱的焗爐內，用240度C，再焗3-4分鐘，焗至金黃色、可上碟及擺盤。

16/【串燒三文治】食譜：



材料：切皮三文治方包、切皮三文麥方包、火腿、芝士，小番茄。

做法：分別鋪上芝士或火腿在麵包上，然後卷起，與蕃茄一同串起，再用明火烤熱，麵包脆中帶軟。

17/ 【鹹甜大對決】食譜：



綠組材料：切皮三文治方包 2 片、牛油果 1 個、芝士 1片、雞蛋 1隻、鹽 適量。

做法：1. 2家長負責切牛油果，取出果肉。2. 小朋友壓碎牛油果肉。3.家長打蛋。4. 小朋友用叉子打發。5. 家長炒蛋。6.小朋友將所有材料組裝。

橙組材料：切皮三文治方包 2 片、芒果 1個、鮮忌廉 200ml。

做法：1.家長切芒果及打發忌廉。2.小朋友將所有材料組裝。

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18/【送給你花三文治】食譜：



材料：方包2片，火腿2片，青瓜片5片，櫻桃小番茄2顆，鵪鶉蛋2粒，紫包菜1小塊，生菜2塊，保鮮膜2小張，吸油紙2張。

做法：1.青瓜，生菜，櫻桃小番茄，紫包菜洗凈，切成所需的形狀。2.鍋加水煮熟鵪鶉蛋；方包放鍋開明火加熱夾起，加少許油在鍋把火腿煎起。3.方包放保鮮膜上，依次放上生菜火腿青瓜片紫包菜絲，然後捲起，在上方加上小番茄和鵪鶉蛋點綴，包上吸油紙，完成。

19/【無花無邊愛心撻】（牛油果醬無花果麵包撻）食譜：



材料：嘉頓特厚切皮三文治方麥包2塊、無花果1個、牛油果1個、原味希臘乳酪2湯羹、2吋半撻模4個。

做法：1. 將方包壓入撻模及剩餘方包壓平，放入中大火鑊中蓋上鑊蓋烘焗分半鐘後，將剩餘方包反轉再烘焗分半鐘，熄火備用。2. 牛油果切粒與乳酪一起壓溶混合。3. 無花果切半圓片及角切粒粒 4. 將大概1湯羹牛油果乳酪醬放入麵包撻，再將麵包脆薄片切成三角形與無花果片及粒粒放上裝飾。

20/【有營蔬果流心芝士蛋卷】食譜：



材料：嘉頓切皮方飽、少量紅蘿蔔、半果蕃茄、一個奇異果、一塊芝士。

做法：1. 先將紅蘿蔔切碎，蕃茄及奇異果切片。2. 將雞蛋兩隻加少許鹽打發好。3. 將蛋汁放在平底鑊上慢火煎，加上紅蘿蔔及已切半的嘉頓切皮方飽，快速將兩面點上蛋汁再繼續在蛋上煎。4. 放上蕃茄片、奇異果片及一片芝士在方飽上。5. 整塊再對摺煎約5秒熄火。6. 切好上碟，可將剩餘奇異果，及其他生果伴碟。