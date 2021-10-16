氣溫急降│晝夜溫差大兒童易感冒咳嗽　中醫推介4款食療提高免疫力

踏入10月秋季，天氣逐漸轉冷，根據天文台錄得氣溫顯示，10月最高氣溫有32℃，本週日（17日）最低氣溫會降至19℃，家長要注意晝夜溫差大，加上季候風增強，小朋友身體未必能夠及時適應天氣的變化，容易出現肺系咽喉疾病如感冒、咳嗽、鼻敏感等症狀，註冊中醫師陳洛推介4款合時食療，有飲品、粥及糖水，適合3歲以上小朋友食用，也可當作茶點，既可養生宜以滋陰潤肺為重，有助提高免疫力。



小朋友喜歡走動，容易大汗淋漓，但一旦溫度下降，冷空氣經肌表入侵人體，令小朋友容易出現感冒、發燒、咳嗽等不適症狀，家長也要注意室外和室內的溫差，也易刺激鼻子而出現鼻癢、噴嚏等，對於室內長開冷氣，少新鮮空氣進入的話，塵蟎積聚，也會誘發鼻敏感。

同時家長亦要注意小朋友衣著，由於早晚溫差大，給孩子多備一件外套，但不宜太厚，因為太過保暖，使身體容易出汗，反易更易著涼感冒，一件薄外套，讓孩子早上和晚上溫度低時穿。另外，注意前胸、後背和腹部保暖，特別是當孩子睡覺時，以免腹部受涼，引起腹痛、腹瀉或感冒。

胡醫師針對3歲以上小朋友，推介以下4款秋季食療，全家人也可以一用食用對抗氣溫急降。

1.核桃紅棗奶

材料：核桃2-3枚、紅棗4-6枚、牛奶250-300毫升。

做法：先將紅棗去核切碎，然後將棗粒、核桃、牛奶置入攪拌機中打成漿，最後加熱煮5分鐘，過濾隔渣後即可飲用。

功效：核桃具養陰潤肺、益胃生津作用；紅棗能補脾生津；牛奶能補虛。

2.百合地黃粥

材料：百合50克、生地30克、白米50克

做法：將百合、生地置入鍋中，加入適量清水，煎煮30分鐘。隔渣後將汁液倒入鍋中與白米同煮，慢火熬成粥即可食用。

功效：百合具潤肺補胃作用，尤對咽喉病有效；生地黃能養陰生津；白米和中益氣，有助提高免疫力。

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3.芝麻黑豆漿

材料：黑芝麻20-30克、黑豆50-60克

做法：先將材料洗淨、將黑豆浸泡，然後將所有材料置入攪拌機中，加入適量清水打成漿，最後加熱煮熟後即可飲用。

功效：黑芝麻具養血潤燥的作用；黑豆能滋補脾腎。

4.蜂蜜水

材料：新鮮純蜂蜜

做法：將適量蜂蜜加入水中，早晚飲用一杯

功效：蜂蜜具補中益氣、潤肺潤腸的作用，適合體虛人士，日常能作配料與其他食材配搭食用。

蜂蜜具補中益氣、潤肺潤腸的作用，適合體虛人士，日常能作配料與其他食材配搭食用。(資料圖片)

柴胡醫館陳洛中醫師(圖片受訪者提供)

以上食療為普遍使用，食材過敏者應自行判斷慎用，或先諮詢家庭醫生建議。