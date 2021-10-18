消委會餅乾測試發現8成半高脂高糖高鈉　營養師教媽媽揀健康零食

消費者委員會從市面抽檢了60款不同種類的餅乾樣本，在食品安全測試中發現，全部樣本均檢出不同程度的污染物或基因致癌物。餅乾是日常生活中，大人或小朋友都會接觸到的食物，小朋友或許會當零食、茶點享用。然而，市面上的餅乾種類林林總總，但要選擇一款「完全健康」的似乎並不容易。



是次消委會的測示中，檢驗了三種常見的污染物，包括氯丙二醇脂肪酸酯、環氧丙醇及、丙烯酰胺。當中全部樣本均含以上最少一種污染物，46款更同時檢出以上三種污染物！

只有4款樣本沒有檢出3-MCPD

氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPD esters，3-MCPDE）是油脂於超過160°C的高溫加工下和氯化物產生反應而形成。研究顯示進食了的3-MCPDE會在胃腸道內被大幅水解，並釋放出有毒的氯丙二醇（3-MCPD）。有報告以動物實驗指，長期每日攝入過量的3-MCPD會會損害腎臟的功能、中樞神經系統，及影響雄性的生殖系統。

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇預先包裝餅乾樣本的測試結果👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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只有６款樣本沒有檢出環氧丙醇

環氧丙醇縮水甘油酯（glycidyl esters，GE）是油脂在高溫（超過200°C）脫臭加工過程中而形成，化學反應不需要氯離子。GE會在胃腸道內被大幅水解並釋放出環氧丙醇。動物實驗顯示環氧丙醇有神經毒性、抑制生育能力及腎毒性，屬基因致癌物。

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只有5款不含丙烯酰胺 更有4款含量超出歐盟的基準水平

食物內的丙烯酰胺（acrylamide）是在高溫加工處理過程中產生。動物實驗除了顯示長期大量從膳食攝入丙烯酰胺會引致生殖及發育問題外，亦顯示丙烯酰胺與環氧丙醇一樣，都是屬基因致癌物，食品添加劑聯合專家委員會認為不適合為兩者釐定一個安全攝取量，只建議應盡量減低攝取基因致癌物的分量。

51款樣本屬「三高」

營養素測試結果顯示，60款樣本中有33款樣本屬高脂、13款樣本屬高鈉、27款樣本屬高糖，合共51款有「三高」問題。

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）表示：「家長在選擇零食時，其實不單只要留意其總糖及鈉含量，還有反式脂肪及防腐劑。而今次我們集中針對糖份及鈉的份量。

她認為家長要注意零食有否額外添加糖，或是來自食物本身的糖分，因為相對沒有額外添加糖可算是較健康。「當中值得注意游離糖的含量，吸收過量會引致蛀牙、肥胖、過度活躍及專注力不足。游離糖（Free sugars）是指所有由製造商、廚師和消費者在食物添加的單糖和雙糖，學童3歲至11歲對吸引糖份，特別是游離糖也有分別。3歲吸收游離糖不多於30克、11歲是50至60克一日， 所以學童每日建議攝取量平均值是30至50克。糖分過多除了容易影響小朋友吃正餐的胃口之外，亦提升蛀牙風險，亦有研究顯示小朋友吃得太多添加糖，容易影響情緒、有過度活躍。」

吸收過多鈉引致高血壓

對於4至6歲的小朋友來說，吸收過量鈉會引致影響正餐胃口及高血壓，「每日上限會是1200毫克，7至11歲是1500毫克一天，所以家長要注意會否吃一包零食已經超標。鈉質太多的、鹽味太重，家長可注意是否來自很味精添加劑、 調味料。太多的鈉質會引致容易有高血壓、特別是家學童高血壓的數字是持續上升，所以家長要注意因為小朋友的胃很細，你給他零食過多就會影響正餐 ，最後會影響整體的營養吸收。」她更建議家長選擇獨立包裝小食，不要讓小朋友在不知不覺間吃得過量。

選擇小食時，注意以9個因素:

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李杏榆表示家長在選擇零食時，其實不單只要留意其總糖及鈉含量，還有反式脂肪及防腐劑。而今次我們集中針對糖份及鈉的份量。

營養師建議的5款零食：

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香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）

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22款測出香料致敏物質



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15款樣本沒有檢出香料致敏源和人造麝香

