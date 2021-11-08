考試溫習｜4個做功課、溫書App推介 家長必備還原試卷神器

隨著智能電話的盛行，不少應用程式也有助小朋友溫習及做功課。說到溫習，最好的方法便是重做一些學期的小測卷、曾出錯的功課等等，但每次要重新用塗改液再影印也頗費心神，以下這個App可以說是媽媽們的救星。



蜜蜂試卷

蜜蜂試卷是媽媽群組中十分盛行的應用程式，用法十分簡單，家長只需對準想小朋友重做的試卷或功課拍照、直接上傳圖片也可以，程式便會自動幫你去除所有筆跡，包括老師批改和小朋友作答的筆跡，更會自動一併去除拍照時的背景。家長可自行轉化為Word檔、PDF或JPG格式下載影印，十分方便。

記者實測後，發現選擇題、短答題、填格仔也可以順利去筆跡，惟獨偶爾會漏一至兩個電腦字未能識別，或受小朋友筆跡影響而多了一些黑點。整體來說，成功率是相當高,惟一美中不足的是，界面目前只有簡體中文。

適用系統：iOS、android

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小學學習字詞表

本程式是香港80後爸爸根據教育局《香港小學學習字詞表》指引設計，有效幫助小學生認識中文字的正確筆順，它和其他app最大的分別是提供大量配詞參考，從二字、四字成語到俗語，例如查詢「天」字時，還可看到天倫、巧奪天工、天有不測之風雲，而且每個例子亦有英文解釋，可同時豐富詞彙庫。而大部分家長都不希望小朋友長時間接觸電子螢幕，因此在app內亦設有工作紙下載的功能，讓小朋友可以用紙筆學習。

適用系統：iOS、android

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Pleco

Pleco同樣可以查詢筆順、相關詞語、發音和拼音等，其特色是它可以搜尋單字以外的詞語，如「堅持不懈」，不用逐字搜尋。

要留意是程式預設顯示簡體字，要在設定選擇繁體，選擇後簡繁同時顯示。

適用系統：iOS、android

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初級漢語拼音學習 - 快樂學拼音入門

這程式可幫助從拼音開始打好普通話的基礎。學習模式包括聲、韻母學習、四聲調發音、急口令訓練；練習模式則有發音練習和書寫練習，當選擇了韻母「an」後，可以即時錄下自己的發音和重播，並與電腦發音對比是否正確。另外還有測驗模式。

在功能上看這程式可算全面和實用，但轉換模式頁面時會有廣告插播，想移除廣告則需購買付款版，以及目前只有簡體中文。

適用系統：iOS、android

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拼音助手

這程式最大的好處是能查詢句子，甚至輪入整段文字，然後聆聽整句發音，不用逐字逐詞查，適合即將要以普通話匯報及朗讀文章的小朋友使用。

適用系統：iOS

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