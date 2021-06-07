考試溫習｜室內種植助小朋友記憶力提升20%　推介5種易種植物

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-06-07 13:16

面對考試溫習，小朋友的記憶力是重要的關鍵。因此，父母都想盡辦法提升小朋友的記憶力和專注力。美國太空總署(NASA)一項研究指出室內種植植物能有效減少空氣有害物質，並推薦了幾種有淨化效用的植物，大家在家中和小朋友溫習時不妨試一試！

美國太空總署(NASA)在一項研究中證實室內有種植植物的空間，相比起沒有種植物的，更能把空氣中的有害物質減少60%。另外，美國德州A&M 大學亦有研究指出在工作場所擺放植物，除了會令大人和小朋友的記憶力提升20%，更能加強認知和解決問題的能力！

5種適合家居種植的植物：

+ 8 + 8 + 8

1.虎尾蘭 (Snake Plant)

虎尾蘭是NASA認證最有效淨化空氣的植物之一，而且不用經常澆水，只需要適當地照射陽光，簡單的種植方法十分適合剛接觸室內種植的新手。它能夠吸收室內部分的有害氣體，例如一氧化碳、二氧化硫，其中吸收甲醛的能力格外出眾。

2. 白鶴芋 (Peace Lily)

這種植物開花後會長出白色的花朵，能夠為家中增添一點氣息。它比較適合在陰暗的環境下生長，十分容易照料。除了能淨化室內中的二氧化碳，也能吸收空氣中的甲醛、丙酮等有害物質。

3. 綠蘿/黃金葛 (Golden Pothos)

這種植物屬於攀緣植物，通常以懸掛的方式種植和展示，它的特徵是能夠在缺乏陽光和低溫環境下如常生長，適合在長期開冷氣的辦公室內種植。它還可以抵抗空氣中的二氧化氮、一氧化碳和甲醛。

4. 印度榕 (Rubber Plant)

這種易於生長的植物以大而有光澤的綠葉而聞名，它還可以吸收空氣中的甲醛、甲苯等毒素。它在昏暗潮濕的環境下更能良好地生長，並且能夠抵抗蚊蟲病害。

5. 棕竹 (Lady Palm)

這種適應力強的植物，在乾燥或潮濕的環境中都能生息，幾乎不需要陽光，可以過濾掉甲醛、二甲苯和氨，並且能夠抵抗害蟲。它特別適合家中飼養寵物人士，因為它是本文提及的植物中，唯一不會對動物因為毒性而造成威脅的植物，其餘幾種植物則應該放在不易觸及的地方。

相關文章：增強記憶力只需簡單一個習慣 低成本加強小朋友考試溫習表現