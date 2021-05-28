考試周食療│中醫建議食呢6樣補腦食物　助孩子溫習　附詳盡食譜

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-05-28 13:23

受新冠疫情影響，全港學生在本周初才全面恢復面授課堂，不少學校把握暑假前夕的時間進行測考，以掌握教學進度，了解學生過去的學習成效。面對今個學年首個亦是最後一個測考，家長與孩子都希望全力以赴，做到最好。除了加緊時間溫習之外，註冊中醫師胡凱淋推薦家長製作由早餐、湯水至甜品的安神補腦食譜，助孩子由內到外也有最佳狀態，迎接挑戰。

胡醫師認為，學生在迎接考試時，無論是腦力、精力或是眼力都消耗大增，需要長期處於學習時間，腦部同時亦處於緊張狀態，「從中醫角度，『腦為髓之海，腎主骨生髓』，要補腦，都由補脾腎開始，再加上清肝明目的成分，同時亦有效幫助學生補眼力。」

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胡醫師建議家長可參考以下幾款食療，由早餐開始，乃至湯水及甜品，可以為孩子滋養強身、補肝腎，補腦益智、養眼明目、寧心安神，有助考試時安定情緒，專心溫習，為子女打打氣。

點圖即睇考試週食譜:

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胡凱淋中醫師

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