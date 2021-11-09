聖誕節｜寄信給香港及世界各地聖誕老人　一文睇清截郵日及地址

還有一個多月就到聖誕節，世界各地也有聖誕老人正在等候孩子們的來信 ,如果小朋友想把自己的願望寫在信上，寄給世界各地的聖誕老人，香港郵政早前公布今年的聖誕空郵截郵日期，為確保空郵郵件可於聖誕前寄抵目的地，各位家長要注意有關截郵日期前寄出郵件。



香港郵政早前公布今年的聖誕空郵截郵日期，而我們亦為大家集合了一些熱門地的聖誕老人收件地址，小朋友只要根據指定地址，貼上足夠郵票，並附上回郵信封，在截郵日期前寄出即可，不少國家的聖誕老人在收信後會回信給小朋友，給他們一個驚喜，不過由於聖誕老人粉絲眾多，小朋友可能要耐心等候回信。大家於投寄前應瀏覽香港郵政網站參閱各海外目的地現時可提供的服務類別。

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香港亦有聖誕老人回信

香港郵政每逢聖誕節也收到約過萬張寄給聖誕老人的信件或聖誕卡，並設有聖誕卡回覆服務。內部招募專門回信的「聖誕老人」，揀選字體美觀的同事擔任該職位。而一張信紙加信封或一張聖誕卡加信封的重量一般也不超過30克，本地郵費為$2，但最好先到郵局磅重，寄出時要貼足郵費才能成功，本地不用附回郵信封。

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