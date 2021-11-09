雙11優惠│海洋公園巧克力藝術坊門票買一送一　7大親子景點優惠

臨近「雙11」，各大旅遊訂票平台均推出限定優惠碼及不同景點的門票優惠，當中包括不少熱門的親子好去處，例如昂坪巧克力藝術坊、樂高探索中心等，其中海洋公園更推出限時買一送一門票優惠，媽媽要記得準時搶飛！



香港海洋公園

Trip.com推出海洋公園門票快閃優惠，於2021年11月11日凌晨0時0分登入網站搶飛，$298成人日間門票可享買一送一優惠（週一至週五適用），平均每人$149，限量5000套。

此外，預訂指定門票組合2張，即送Häagen-Dazs️迷你雪糕杯電子兌換券共一張。雪糕兌換卷可於指定7-11便利店換領Häagen-Dazs️ 各款迷你雪糕杯一杯（日本口味除外）。

昂坪巧克力藝術坊

巧克力藝術坊是昂坪最新的博物館景點，參觀者除了可品嚐黑巧克力，還可觀賞全世界最大的巧克力畫及可食用的巧克力主題牆，工作坊體驗更可讓孩子製作專屬的巧克力藝術品。

Klook現推出雙11藝術坊獨家門票優惠，以$79購買平日門票，可享買一送一優惠及巧克力試食體驗。

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樂高探索中心

Trip.com現提供雙11平日黃昏門票限時89折優惠，每位只需$213.6。另Klook提供獨家限時優惠，可以$210優惠價購買平日夜間票；以$819購買平日全年通行證，即送Pacific Coffee飲品券。此外，KKday亦提供獨家限定優惠，以$270購買入場門票，即送樂高®積木圓珠筆黑色（附人偶）1枝。

昂坪360纜車

Klook提供雙11大嶼山探索之旅優惠，可以$111購買昂坪360纜車來回門票，連寶蓮禪寺齋菜。此外，預購來回標準車廂套票，即送百佳現金券、咖啡券、免費小食券或纜車探知館門票和寶礦力，價錢由$144起。

另於KKday預購昂坪360纜車票，價錢為$144，同時可以$218購買來回票，連同巧克力藝術坊展覽和試食體驗。

香港杜莎夫人蠟像館

Trip.com推出雙11限時半價優惠，由即日至2021年11月14日，香港杜莎夫人蠟像館指定門票組合（蠟像館門票+金玡居麵食套餐）以半價$220發售，優惠代碼名額有限，用完即止。

香港挪亞方舟主題公園

於Trip.com預訂挪亞方舟門票，可享雙11港人優惠56折起，同時提供優惠組合，如以$280即可訂購香港本地居民單人門票連啤啤熊之友製作室門票。Klook亦備有香港居民優惠，如1名成人和1名小童便可享$218二人同行優惠。

大富翁夢想世界

Klook現提供雙11香港大富翁夢想世界門票獨家優惠，3人同行可享7折優惠$609，並附送3杯熱飲。

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