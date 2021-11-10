Playright智樂將5.5噸貨車變身海濱遊樂車　免費玩齊木滑梯駕駛艙

踏入初冬，最適宜與孩子到戶外活動！由5.5噸貨車演變而來的「智樂遊樂車3系」將進駐堅尼地城卑路乍灣海濱，帶來各式小遊戲，讓大家盡享天倫之樂！



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由海濱事務委員會主辦的「智樂遊樂車3系@維港海濱」於今年10月正式登場，帶著全新「到處走、到處遊」概念，把5.5噸貨車改造成遊樂車，成為一個移動遊樂空間，孩子可由貨車內玩到貨車外，深得大人與小朋友的喜愛。

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遊樂車帶來各式小遊戲，包括攀爬木台、接駁木板、繩網、攀石板、小輪車、小型駕駛艙、百變積木車、平衡陣、氣墊球、木黑板、車內的小閣樓、木梯、滑梯等，讓家長與孩子大玩特玩。

於11月20日（星期六）及21日（星期日），「智樂遊樂車3系」將進駐堅尼地城城西道卑路乍灣海濱，以3至12歲小朋友及其家長作對象，家長亦可因應孩子的能力和喜好，自行決定參加與與否，費用免費。為保持社交距離，每個參與家庭最多4人（成人最多2人），小朋友必須由至少1位成人陪同參與。有興趣的家長可於11月11日（星期四）下午1時起，於智樂Playright網頁登記成會員，便可登入報名。詳情可瀏覽智樂Playright社交平台。

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