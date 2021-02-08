10歲男童越級考英國會考獲2科A*　媽媽：從不限制他坐定定學習

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-02-08 21:11

去年初，新冠肺炎肆虐全港。學校雖然停止面授課程，但學生停課不停學，趁這段時間努力學習，越級挑戰英國會考IGCSE。10歲港童柯煦町繼去年在生物科考取B級後，今年再下一城考5科，成績獲2A*2A和1B。媽媽分享從不要求兒子坐定定溫書：「如果佢跳住舞記得入腦，就由佢咁讀。」 攝影：王淑君，部分圖片由受訪者提供

在疫情爆發初期，本港學校停課，惟有學生認為這段期間反而令他們有額外時間備戰英國會考，成績出爐時亦讓他們喜出望外。10歲的柯熙町（熙熙）和14歲的鄭芷澄均越級挑戰英國會考（IGCSE），均考5科，分別獲「2A*、2A、1B」及「4A*、1A」佳績，成績驕人。

熙熙去年已挑戰過1次英國會考生物科，獲得B級成績，今年再次挑戰更多科目，成績更上一層樓。熙熙媽媽分享育兒心得，指自己以前在美國留學，欣賞外國的育兒方法，「（兒子）細細個已採用外國育兒法，適當搖晃令佢前庭發展得好啲，我媽都擔心我整親佢，但我照做」。她表示，讓兒子越級考試並無施加任何壓力，「成績點都冇所謂，都係當挑戰自己」，而熙熙每日僅花1至2小時溫習考試內容。

熙熙就讀國際學校，本身已習慣輕鬆的教學模式，媽媽也從沒有逼迫他坐定定溫習。「佢有時睇睇吓書，又會周身郁。佢跳住舞讀到嘅話，就由佢咁讀。」熙熙媽媽說，兒子平日功課的成績也很「飄忽」，視乎他對科目的興趣，不過熙熙平日非常喜愛閱讀，她透露一套7本的《哈利波特》系列已被兒子翻看了至少5次，「書都揭爛」。

而熙熙亦指自己對考試沒有壓力，去年考B是因為準備不足，忘記了帶計數機和鉛筆入場，結果被扣分。今年重考生物科，結果考到A級，獲得進步。他希望將來到外國升讀與人工智能、機械人相關的科目，想設計機械臂幫助有需要的人，和爸爸一樣從事電腦科技的行業。熙熙媽媽則表示暫時沒有計劃為兒子跳級，希望他享受和同齡小朋友遊玩的時光。

14歲女生運用圖像、故事連繫記憶法應考

另一名考獲佳績的學生芷澄則就讀傳統學校中二級，她的爸爸透露女兒學校的功課壓力很大，她對自己的要求也很高，由小學開始每年均考十名之內。「疫情初期停課，學校未開始視像教學時，佢就有時間溫習得到。」芷澄巧妙利用停課時間不停學，每天溫習2至3小時，為是次考試打好基礎。

她表示，面對未學過的知識和難記的生字時，她會用圖像記憶法，把知識圖像法加深印象；或者會嘗試把冗長的生字拆開，串連成一個故事，令自己更易背誦。另外，多做過往的試卷亦有助提升答題的技巧。

芷澄也受到新冠肺炎疫情的啟發，希望將來投身研發藥物的行業，造福人群。她爸爸表示，原本沒有打算送女兒出國讀書，但見她的成績不俗，已嘗試向英國一些院校叩門，看看在疫情過後有沒有機會讓女兒到外國升學，「始終香港讀書壓力好大，尤其係佢間學校功課和考試量多，外國可能會讀得輕鬆啲」。

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