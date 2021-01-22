港媽為避無限面試　帶仔女移民英國　爭取高質素親子時間

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-01-22 12:30

香港學生壓力大，而壓力的起源似乎由幼稚園已經開始。港媽Sabrina在為大仔選擇幼稚園時，已深深體會入學面試的「無限輪迴」，萌生移民的念頭。她亦坦言，提出移民時，另一半也提醒她很多生活上實際的問題。花了3年時間準備，終於在去年2月舉家移民英國，一對子女不但更有空間和時間玩樂，親子時間也大大增加。 （圖片由受訪者提供）

港媽Sabrina在香港是一間公關公司老闆，育有8歲大仔和6歲細女。讓她萌生移民念頭的，是陪同兒子一起報讀幼稚園的時候。「我住在中西區，學位的競爭很大，常常看到很多家長在學校門前排隊，又知道有些家長會為小朋友報讀多間幼稚園，年紀小小就要不停面試和讀興趣班。」她當時在想，如果將面試的時間都變成有質素的親子時間，在子女還需要父母陪伴時，多和他們呆在一起，未來也會覺得是很好的回憶吧？

在港是在職媽媽的她坦言，每天看到子女，而他們還是清醒的時間只有2小時。可幸的是，他們就讀的學校功課量不多，不用晚晚和他們的功課角力。但子女喜歡玩的桌遊、釣魚並不能時時陪伴，而在疫情期間，除了留家抗疫，更是無處可去。

一家人移民並非只有Sabrina能決定，她憶想當初和丈夫提議時，他也提到一些現實的問題，例如怎樣工作過生活、要選哪個國家等。「幸好，丈夫的工作可以在外地遙距工作。而我們審視過家庭和工作的狀況後，決定以海外公司首席代表簽證（Sole Representative visa）到英國定居，由我到英國開分公司的名義和家人一起移民。」她說。

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準備3年移居英國 功課類型多元有趣味

因為是開分公司，Sabrina和丈夫曾到英國多處視察，也留意校網為子女選校。最後，因工作的原因不想過於遠離城市，又想小朋友多親近大自然，而選擇了倫敦的第六區定居。

「不過2月來到之後，因為新冠疫情關係，3月就封城了。小朋友只上學一個月就在家學習。」雖然只是短暫上學，但Sabrina已看到他們很快適應，「尤其是妹妹，幼稚園主要時間都是玩，每天返學都好開心」。

大仔到英國後入讀Year 3，Sabrina曾觀察過他的功課。「功課會分2個程度，老師會按他的能力推薦做哪一個程度，不能2個都做。有次見到題目是3選2，他很快完成了，我打算叫他做剩下的那題，發現電腦設定了只能做2題，不能多做。」課程和功課的設計的確令小朋友在課餘時間，可以做自己想做的事，而學校最鼓勵他們多閱讀。

除了英文和數學這些科目，小學已經要接觸歷史科，這是香港父母也沒有讀過的科目，他們都認為很新鮮。「香港的功課很多都要求從書中找答案，一題一題地回答問題。但英國的功課類型比較有趣味，例如叫小朋友做一個石器時代的工具、想像他們的生活，又或是在參觀一個展覽之後有甚麼反思等，要求他們思考和表達。」

Sabrina也認為英國的教學方式傾向正面，發現兒子串錯字也不會提醒，她和老師討論過，原來老師認為某個字不是學生年級的常用字就不會特意糾正，以免挫敗他們寫作的動力，而課堂也非常鼓勵學生表達，Sabrina的兒子亦會積極舉手回答，教學氣氛很活潑。

從在職媽媽到全職媽媽 家務工作一腳踢

雖說移民是為了小朋友的成長和教育，但大人的生活也不能忽視。Sabrina認為，夫婦在移民的決定上要有共識。他們一家在香港生活時，有工人姐姐料理家務；但到了英國，就只有夫婦二人照顧仔女和家務。「兩夫妻要協調好，因為來到英國，工人就是我們。其實現在幫忙煮飯的都是丈夫。」她笑說，英國其實亦有不同的托兒選擇，供有需要的家庭採用。

而生計方面，Sabrina花的心血並沒有白費，因為簽證的要求，她需要提交5年的工作計劃給英國政府，在香港時已著手準備一些事前工夫，到英國後也得到工作伙伴的支援。英國分公司在短短半年已能收支平衡，令他們一家總算在英國能安居樂業。

英國疫情反復，學生停課，Sabrina也笑指在香港亦沒試過如此長時間陪伴孩子。不過，幸而英國地方寬廣，疫情初期他們仍有去釣魚和玩樂。惟現在病毒變種、疫情嚴重，他們已盡量減少外出，「一日可以和他們玩2次大富翁，全屋桌遊都輪住玩」。

建議預備9個月至1年的生活費移民

隨著BNO擴權，移居英國的門檻較以往低，不難聽到身邊很多人頓然拋低一切申請到英國。Sabrina認為，英國倫敦或周邊地區的屋租並不比香港便宜很多，以第六區為例，一間兩房的寓所租金約15,000元港幣，和香港的租金相若，「當然英國的兩房單位，空間也較香港的單位大」。

而日常生活方面，英國的食材則較為便宜，香港一塊200多元的牛扒，在英國可能90至100多元就買到。Sabrina建議，不妨預備9個月至1年的開支移民，適應會較為輕鬆。

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