移民英國│媽媽多數做主婦？呢啲行業最吃香　顧問教你搵工3招

英國政府放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人的入籍申請，於今年1月推出全新簽證，不少港人正考慮移居英國。父母與子女移民，最關心的莫過於當地的就業及市場動向。究竟當地什麼行業最吃香？媽媽在當地是否多為全職主婦？是次邀來英國移民顧問公司創辦人剖析各種疑難，更向大家分享搵工貼士！

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Rupert Gather是土生土長的英國人，他在大學法律系畢業後，曾服務英軍10年。留意到當地缺少與英國政府合作，專門協助國際投資者尋找本地夥伴的企業，故於2011年成立移民顧問公司InvestUK Group，至今已與來自超過30個國家的專業人士合作，創造2,000個就業職位。

1.當香港人移居英國，有什麼常見困難？

我不認為港人會有太大的困難。英國是個好客的地方，而且各方面亦與香港十分相似。港人可以英語溝通，理解當地的法律及商業體制，而且英國亦提供各種工作機會。當然兩地有一定差異，因此新移民需及早計劃，以及在適當時候尋找專業協助。

英國經濟體比香港大9倍，意味在工作機會、學校及住屋方面也有更多的機會及更大的競爭。再者，英國不少措施也是按你的居住地點劃分優先次序，較可取的做法，是先找工作，再找學校或住屋，因為好學校的收生也是取決於招生地區（catchment area），而香港人亦顯然希望居住在離工作地點或學校較近的地方。

2.現時英國的就業市場情況如何？2020年的失業率高嗎？

英國的失業率約4.5%，比香港（超過6%）低。新冠肺炎肆虐，封城措施的確重創部分行業，例如娛樂及旅遊款待，但同時其他行業，如金融服務、科技及線上服務依然蓬勃，並持續提供優質的工作機會。

3.英國政府如何預測2021年的就業市場？

英國首相約翰遜最近表示，隨著新冠肺炎的疫苗計劃，以及與歐盟簽訂貿易協議，對2021年英國的發展前景感到樂觀。新簽訂的協議列明，我們可享有低稅率、少監管、獨立沿海國家的優勢，同時自由進出歐盟國家，亦即是全球其中一個大型市場。我們期望2021年會有強勁復甦，令英國成為其中一個最令人興奮的居住地方。

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4.香港家長容易在英國求職嗎？

香港申請人可從三方面增加求職的成功機會。第一，他們可在就業中介公司（placement agency）尋找專業協助，更新履歷，使其更切合英國市場；第二，不少英國公司在招聘時利用各種新科技，例如以人工智能及人面辨識作線上面試，充足準備是關鍵所在；第三，非官方的市場網絡存有不少良好的工作機會，因此參與相關培訓，以接觸沒作公開招聘的工作機會，也是重要一環。

5.什麼行業最歡迎香港移民？

雖然英國經濟體比香港大得多，但結構上與香港的十分相似。金融服務對英國來說十分重要，不單是在倫敦，在其他城市如曼徹斯特、列斯、格拉斯哥也是同樣重要。這些城市也有優秀的學校，以及可負擔的房屋配套。科技相關的工作，如軟件設計開發，以及提供新市場策略的電子商貿行業亦很重要。

此外，隨著防疫措施的放寬，生產、零售、發行等行業亦相信會開展出不同的就業機會。我們建議香港人不妨考慮在英創業，因為英國是歐洲一個匯聚創業機遇的地方，相信會是一個有趣且具可觀回報的職業路向。

6.香港媽媽移居英國後會工作嗎？還是大多成為全職主婦？

2020年6月，在16至64歲的女士當中，有73%也是在職，婦女工作其實相當普及。不少婦女選擇兼職，以平衡工作、家庭和照顧孩子。同時不少女企業家選擇創業，並在家工作。這在英國相對容易實行，因為英國的住所相對比香港的大（房子對家庭來說是平常不過的事），因此可輕易擁有具彈性的工作與家庭生活。

7.坊間有說法指，不少英國企業不太熟悉現時全新的BNO移民及入藉政策，因此並不考慮聘用香港人。這是事實嗎？英國企業對新政策有什麼看法？

英國企業的而且確剛開始探究新法規，但BNO政策卻十分受英國普羅市民歡迎。一部分是由於香港與英國有悠久的歷史淵源，另一部分是香港人在英國有著很好的聲譽。英國人認為香港人是醒目、勤力、誠實、可靠、聰明的生意人，在英國企業眼中十分吃香。

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