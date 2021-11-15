教育局撥逾3.3億元　建全港唯一為輕、中及嚴重智障學生而設學校

隨著社會把更多資源投放在教育上，一些有特殊教育需要（SEN - Special Educational Needs）的學生也開始有更完善的配套去支援學習，但始終在主流學校下，要兼顧SEN與一般學生的學習需要絕非易事，兩者難以找到一個完美的平衡點。而在眾多特殊教育需要的學生下，智障人士更需要重點照顧。



全港首間及唯一一所為輕、中及嚴重智障學生而設之學校

匡智會第14間學校──匡智紹邦晨輝學校，於11月5日舉行簡單而隆重的開幕典禮，是匡智會及全港首間為輕度、中度及嚴重程度智障學生而設的學校。位於東涌的匡智紹邦晨輝學校佔地約5,800平方米，樓高三層，是一所附設宿舍的特殊學校，供學生使用的面積超過12,000平方米。

匡智紹邦晨輝學校現時開辦了14班，接近200個學位及60個為中度及嚴重智障學生服務的宿舍，透過自理訓練及家居訓練等活動，讓宿生提升自我照顧能力及社交技巧。

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教育局為撥款逾3.3億元興建經費

教育局為匡智紹邦晨輝學校撥款了逾3.3億元興建經費，並預留480萬元添置傢俬校具。與此同時，「紹邦企業有限公司」亦慷慨捐款500萬元，讓學校完善設置。

目前收生只接受經教育局轉介的學生，校舍設施針對學生需要，設物理治療室、職業治療室、資源教學室各1間及5間言語治療室。

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