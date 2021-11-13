4歲女童一次食10粒酸糖腐蝕舌頭　避免同類意外家長要咁做⋯⋯

小朋友喜歡吃糖果是無可厚非的事情，家長亦當然知道糖果吃多無益，但也絕不會想到吃糖竟會導致出現即時性的身體損傷！澳洲一名4歲女童Willow Wright，日前因一次性放大量酸糖入口，令口腔引發嚴重灼傷，舌頭中間甚至破了一個大洞，相當恐怖！醫生診斷後表示，只能慢慢等它自行恢復，這段時間Willow要忍耐一下。



一次食十粒酸糖出事

酸糖能帶給小朋友味覺上的衝擊，因此深受小朋友歡迎，不過如果沒有留意包裝上的字句，可能便會出現類似澳洲4歲女童Willow Wright的事件。她因偷吃了哥哥的超酸糖果，一次塞了10顆進入口中，令口腔瞬間產生灼傷感，哭著找媽媽說感覺到自己的舌頭皮膚正在脫落。

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最終，媽媽帶Willow Wrigh看醫生，醫生對於被酸性腐蝕舌頭也無能為力，Willow Wrigh舌頭上的大洞只能耐心等候自癒。事後，媽媽也將女兒「舌頭破洞」的照片分享在網路，提醒大家要小心。

家長需留意糖果包裝字句

涉事的酸糖為「WarHeads酸糖」，目前僅在美國和澳洲販售。包裝上也寫明「警告！4歲以下兒童勿食！」並強調一次性大量進食，或會引發暫時性刺激反應，不過小朋友普遍不會注意，因此家長一定要為子女細閱包裝內容，以免發生意外。

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