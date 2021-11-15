方力申與校友為聖若瑟書院籌款重建　創造最快接力環島游世界紀錄

聖若瑟書院是中西區一所資助英中，當中更有不少大家耳熟能詳的畢業生，包括：鄧兆尊、何猷光、許廷鏗、方力申等等。近日，方力申更率領聖若瑟書院師生，展開全港及本港學界首次全程45公里的團體慈善環島泳，合力為母校籌募善款進行重建計劃，最終成績更創立「最快接力環島游」健力士世界紀錄，籌得超過港幣一千五百萬善款。

（圖片由聖若瑟書院提供)



每位泳手每次下水均游泳40分鐘

+ 26

聖若瑟書院舊生舉辦的《若瑟環島游》，在11月13日舉行及結束。聖若瑟書院舊生、前港隊泳手及香港游泳紀錄保持者方力申，率領跨越40屆的聖若瑟書院舊生(1984 - 2022)，以接力形式環繞香港島游畢一周，全程45公里。

🔼🔼🔼🔼考試將至，有咩方法令小朋友溫習更入腦👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻增強記憶力只需簡單一個習慣 低成本加強小朋友考試溫習表現👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

是次《若瑟環島游》集合多名現役香港隊代表包括黃偉倫、郭俊希、陳浚軒、陳彥彬、陳栢軒及陳梓軒組成接力隊伍。每位泳手每次下水均游泳40分鐘，目標是在14小時內完成，最終卻遠超預期，以8小時30分40秒75完成45公里環島游壯舉，創造「最快接力環島游」健力士世界紀錄。

方力申：為母校籌款出一分力

方力申（1997年校友）是次活動雖成功創造「最快接力環島游」健力士世界紀錄，但對他來說有另一種意義更為重要：「《若瑟環島游》需要的並不只是破紀錄的泳手，而是要展示我們幾十位來自不同年代的舊生、學生和老師走在一起為母校籌款出一分力。」

🔼🔼🔼🔼開學一段時間仍未適應，專家教3招助家長👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻開學│子女假期後未適應 唔願起身、做功課 臨床心理學家3招解決👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

《若瑟環島游》籌得的善款除了用在學校的重建計劃上，有部分捐款將透過香港遊艇會慈善基金會，贊助本港低收入家庭及有特殊需要的兒童學習游泳、水上求生及其他水上活動等，從而協助弱勢社群建立自信。