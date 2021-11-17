11.20世界兒童日｜帶小朋友與啤啤熊打卡睇畫　再著浴衣免費飲湯

11月20日（星期六）是世界兒童日，節日的目的旨在推動世界實現孩子的每項權利。而今年世界兒童日的主題為「停止言語虐待 Save with LOVE」，言語虐待即使在大城市的港童也可能面臨這個問題，因此今個周末我們向大家推介兩個具意義的好去處，希望家長和小朋友能在世界兒童日中有另類的體驗。



研究報告發現, 每4個香港中學生有一個感到挫敗。每5個學生有3個擔心他們認識的人會自殘。兒童因面對學業壓力、父母的期望、暴力及對將來的不明確，感到苦惱。很多人甚至不知道說話也可以造成傷害。

小朋友用畫筆表達被父母讚賞的心情

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兒童會因為父母、老師及同輩的侮辱說話質疑自我價值，感到被忽略，言語虐待對兒童的心理可造成終生的傷害。為了喚起言語虐待對兒童成長影響的關注，並提倡正向管教，為兒童營造美好的未來，香港救助兒童會將於11月20日至28日期間於ELEMENTS圓方商場舉辦一系列活動，當中包括畫出我心「晴」作品展覽，作品全由3至12歲小朋友用畫筆表達被父母讚賞的心情，同場還有1.5米高巨型熊啤啤歡迎大家打卡，希望參與的家庭能寓教於樂。

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「湯屋樂」溫泉之旅

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言語虐待很多時是來自小朋友身邊最親近的父母，作為父母，很多時都會因壓力太大導致控制不住情緒，難聽的說話便衝口而出。家福會為呼籲家人各施其職，共同付出，減輕照顧者的壓力，誠意打造以湯水及溫泉為主題的期間限定「湯屋樂」，集「睇、玩、打卡」多重元素於一身，以全新角度向大眾宣揚家庭幸福的概念，體現「最緊要一家人」。