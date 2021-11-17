免費任玩近2萬呎旺角MOKO動樂園　必玩4大專區50米全港最長攀爬牆

家長們期待已久新世紀廣場遊樂場終於重開了，今次以「MOKO 動樂園！」全新面貌登場，於11月19日正式免費開放予各家長小朋友瘋狂放電。全場佔地近18,000尺，以旺角著名的雀仔街及花墟為主題，設多個必玩設施，最吸引必數「雀仔滑梯大冒險及全港最長近50米「動感攀爬天地」。

攝影：歐嘉樂



位於旺角MOKO新世紀廣場的「MOKO動樂園！」，以一系列全新面貌登場設， 全場佔地近18,000尺，提供玩樂、探索、教育、休憩及打卡等多元化消閑體驗，當中包括有近50米的全港最長攀爬牆、8米高的大型遊樂設施、由山丘及山洞組成的探索隧道及６組不同高度的滑梯，最高的一組滑梯更高達3.8米，休憩區更配備流動裝置充電設施及飲水機，作為旺角標誌性的放電樂園，樂園設計意念取材自旺角著名的雀仔街及花墟，充滿香港特色。

必玩樂專區

高達3.8米高的巨型滑梯已足以令小朋友為之瘋狂，加上縱橫交錯的6組滑梯，「雀仔滑梯大冒險」將刷新玩樂刺激體驗。

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場內特設全港最長近50米「動感攀爬天地」，超長攀爬牆更充滿挑戰性，絕對可以滿足喜歡冒險的小朋友，牆上設有特色花卉設計，包括罌粟花、豌豆花、鬱金香和牡丹花等。

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探索專區

場內特設「童遊雀仔屋」、「親子互動小山丘」，通過不同山丘及山洞探索隧道，讓小朋友任意爬行，左穿右竄，也既可與好友展開你追我躲的小遊戲，亦可親子同樂，山丘特以循環再用安全地墊製成，安全又環保。

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教育專區

專區分成「自然生態區」及提倡使用可再生能源的「活力充電區」，讓小朋友學懂生態和環保知識。「自然生態區」是地上以生動插畫形式表達鸚鵡繁殖及成長的過程，場內亦配有文字描述幾種鸚鵡種類及成長過程，讓小朋友可以邊學邊放電。「活力充電區」安裝多架充電健身動感單車，設施附帶電子充電座，只需自備充電線即可免費使用，鼓勵親子多做運動，把再生能融入日常生活中，加強環保意識。

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休憩及打卡專區

園內的休閒空間以善用綠化資源，栽種多棵草木，讓家長與小朋友可以於樹蔭下乘涼休憩。當然不要忘記特色「奇趣打咭牆」，以相機紀錄難忘的玩樂時刻。

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「MOKO 動樂園！」開幕詳情：

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Kids Kids Car 兒童電動車＋體驗優惠套票



開幕套票：1次賽車+靜態區+動態區 - $25

套票A：2次車遊戲 - $110

套票B：4次車遊戲 - $200

套票C：1次車遊戲+靜態區或動態區 - $160

套票D：靜態區+動態區 - $220

