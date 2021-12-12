女生人工比另一半還高？3個故事　看出男人是不上進還是仍然可靠

編按：隨女性收入水平持續提升，「男主外女主內」的傳統亦在轉變，不少家庭甚至是女方的收入比男方還多。以下幾個受訪故事雖是發生在深圳，但其實如此狀況，在香港亦已變得常見。



與「揾錢」緊緊相連的深圳女孩，經濟獨立的不在少數。女性加快在職場的步伐，與男性之間收入也在不斷縮小。

根據智聯招聘2020年發布的數據，兩性的月收入差異為1675，比去年減少了6%。（男性收入為9848，女性收入為8173）

而其中也有一部分女性，收入已經遠遠高出男性。

我們採訪了三位主人公，不同性別不同年齡，通過他們的分享，看看當女性在收入上佔優勢時，雙方是怎樣的一種相處模式。

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以下是他們的自述：

1. 木木：50歲，結婚20年

男人沒有上進心，嫁給他有甚麼意義

結婚20年，我的收入一直比丈夫高。

以前我倆都在國企工作，後來因為企業效益不好，倒閉了，我們就來了深圳。

到這裏20年，他就一直在物業做電工，拿着5000塊的工資，我在做財務，每個月有一萬左右。

這麼多年了，我覺得他一點上進心都沒有。在國企就是領導分配做事，來到深圳，他啥也不去爭取，也拉不下臉去做事，感覺一輩子做電工也挺好。

賺錢少就算了，自己能省點錢也行。結果他根本沒有存錢的概念，20多年來，自己的工資自己花，一分都沒留下來。

家庭的花銷都是我在支稜，我的錢就是整個家的。幸好剛來深圳的時候，我們花20萬買了七十平的房，不然現在的日子好不到哪去。

現在的生活雖然沒有很拮据，但誰不想過上更好的生活？我偶爾也想買個名牌包，但買不起。

或者說，現在根本沒這個慾望，因為一直以來的生活，把你這種慾望給磨掉了。

也很少給自己買東西，護膚保養這些基本也都不怎麼用，總是要想着怎麼給家裏省錢。

我周圍的朋友老公收入都比他們高，她們花錢就很自在，不用扣扣搜搜的。當然，男的收入高了，感情方面肯定沒那麼牢固。

但對我來說，男生收入越高越好。物質和感情，我更偏向於前者。

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我前幾年就到退休的年齡了，退休金只有3000多。我們家這情況，我還是得出來工作。全家的收入就3000塊，在深圳怎麼過日子？

雖然兩個人花銷不多，但也要留點養老的錢吧。

家裏的事都是我說了算。去年我在惠州買了房，想去那裏養老。整個過程他都沒參與，買房也就是跟他提了一嘴。

換句話說，跟他能有甚麼關係？沒出錢，沒出力，錢都是我自己省吃儉用存下來的，我該咋花就咋花。

但從我內心來講，我不是那種強勢的人，在家裏要主導一切。

我還是覺得男主外女主內更好，我性格比較小女人，在家裏做做家務就很滿足，都是被逼着主外了。

作為男人，自己掙的錢要能把家裏支撐起來，承擔家裏的大部分開銷。

不上進這個問題，跟他吵了好多次。每次他就沉默，要麼就說，一輩子就這麼點愛好。限制我，活着的意義在哪裏？

結婚這麼多年，離婚的念頭動了好多次。我記得最強烈的，是有一次凌晨一點多，他還沒回來，我打電話給他，說跟同事喝酒，我下樓找他，半天沒找到。最後凌晨三點才回來。

一回來就醉醺醺的，我罵他，他就拽着我往牆上撞，我拿煙灰缸砸他頭。第二天他也沒有道歉，感覺還是我對不起他。

看到自己父親這樣，女兒也不想找男朋友。我說彆着急結婚好好挑，找個有事業心的。

而且不結婚又怎樣，像我結婚了，還在承擔家裏一切，有甚麼意義？

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2. GRACE：29歲，戀愛兩年

我也想當富太太，但相處舒服最重要

我的收入差不多40萬，男友20萬左右。

我的職業是銷售，年終提成多，是工資的三倍左右。他是工程師，收入相對低點。

我倆的收入差距在認識的時候就有了，只是沒現在那麼大。但收入上的差異，並沒有對我們關係造成影響。

我性格有點急，也比較強勢，語氣上可能會暴躁一點，早上他起牀晚了，我就會開始發急。

家裏要購置啥都是我決定。我也會跟他溝通，但他都聽的。

不過可能也是不想跟我起爭執吧，覺得寧願委屈自己一點，他的意見不重要。

他性格就是這樣，比較温和，所以我倆比較互補吧。

我剛畢業的時候，交往過一個收入比我高的男生，年紀也比我大，他控制慾就會比較強。

比如說接送的時候，會特別留意我從哪裏進入出去，看我是否有跟別的男生一起聊天；公司出去玩，跟男同事合照，他會懷疑我是不是跟他有關係。

事情的決策上，我也是聽他的比較多，很少自己做決定。

反正相處起來不是很舒服。

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現任就很貼心，我工作比較忙，經常要加班，做菜、洗碗、洗被子和洗鞋子，都是他來幹。我就是個甩手掌櫃，偶爾有興致了就做一下。

他自己樂意做這些，也做得好。

在消費習慣上我們也沒啥分歧。我們的家庭都不是很富裕，所以花錢上面基本都比較省，不會說大手大腳的。

每個月我們都會從工資裏抽出30%存進共同的賬户裏，為未來做好準備。

現在我們已經在寶安買了房，首期我出60%。他出的40%。

現在日常花銷的分配，就是他負責房貸，一個月一萬六左右。我負責房貸之外的全部支出。

我的月薪還房貸是不夠的，都是靠年終。他的工資穩定，所以房貸這方面就交給他了。

從這個角度講呢，他的收入雖然沒我高，但穩定啊。以後組建家庭，這也能提高我們的經濟安全係數。

但怎麼說呢，想要在深圳生活，還是希望以後他的收入能上升吧。

不過偶爾也會擔心，如果他收入比我高了之後，會不會跟變得之前的那位一樣，關係開始出現不平等。

但走到這步，只能順其自然了吧。

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未來我是希望說他的收入不僅能夠負擔我們的那個房貸，起碼每個月還要留出五千到一萬的生活費。

按照這樣的計劃，我覺得每年的到手要到三十萬以上會比較好。

我的工資明年還會有上漲的空間，如果他也有穩定的增長，就更好了。

不過他現在的公司，收入的天花板已經預見到了。今年他也準備跳槽，看看能不能去到更高水平的公司。

偶爾我會開玩笑說想當一個富太太，其實是暗示和催促他要更努力些。他會抱怨，說不要給他太大的壓力。

但在深圳這樣的城市生活，房貸和以後小孩的費用，都是一筆不小的支出。

所以還是希望兩個人的收入都能齊頭並進，為未來的生活做好準備。

以前，我總是說男生收入是女生收入的1.5倍最好，現在覺得沒必要量化。

誰比誰高都行，兩個人相處舒服才是最重要的。

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3. 老陳：26歲，戀愛兩年

如果結婚，我願意當全職爸爸

我現在失業了，生活費是用自己的積蓄，房租女朋友出。

之前我在書店打工，工資只有三四千，我女朋友在出版社工作，工資有八千多。

我們基本上就是各花各的。如果要買一些公用的東西，誰提出來的就誰買。

如果覺得一方覺得已經付得夠多了，比如說貓糧，她就會說貓糧你來買吧，那就我來買，就這樣。

我們兩個都不打算結婚生小孩，所以不會說要省吃儉用，自己過得開心就行。

我們倆物慾也都不高，會花錢買點東西，但都是理智消費。

我現在失業在家，肯定就要主動去承擔家務。做飯、洗衣服、打掃房間，這些以前都是女友在幹，自己不怎麼上心。

等到一個人在家，去把這些忙完，才發現沒有想象的容易，做起來非常瑣碎。

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我知道你的意思，你是想說如果收入的差異一直在擴大，會不會造成矛盾。

這樣說吧，我們能在一起，就是因為在精神上比較契合。

她不覺得男生就一定要出去工作，一定要扛起生活的重擔。對於她來說，可能從我身上更希望得到情感支持。

我比較耐心，情緒比較穩定，她生活和工作上遇到甚麼事，我能引導她走出來。

我和我女朋友更注重精神上的需求，物質倒是次要的。

我前任就會希望未來一定要有個規劃，或者說男生應該出去打拼，為賺更多的錢而努力。

這樣搞得我們雙方都壓力很大，相處起來不是很愉快。

其實大部分人覺得男性還是要上進，要去承擔一切。但在我們這代人裏，男性和女性主外主內的界限已經很模糊了。

我周圍有很直男的朋友，對於收入這一塊，也不會很在意，不會覺得女生收入比自己高了，自尊心就受到傷害。

可能在上一輩裏，收入的影響比較大。對於他們來說，物質是男性在兩性關係中的重要籌碼，作為一個男性，如果你沒有高收入，你就是一個loser。

可是男生就一定要有上進心嗎？上進心其實就是想提升自我，有更好的規劃，最後可能獲得更高的收入和社會地位。

有上進心固然好，但有的人就是喜歡安穩一些，不想去競爭，也不代表是壞事呀。

還有，我總覺得上進心和攻擊度是聯繫在一起的。

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一個男性如果事業心強，收入高，那麼他會希望在關係裏掌握主導權。兩個人遇到矛盾的時候，不能做到平等交流。

而且收入高，工作強度大，兩個人相處的時間也少了，對感情也有影響。

所以假如哪天要結婚了，我也很樂意做全職爸爸。

結語

在我看來，如果收入還在影響兩性關係，說明男性和女性都沒有從固有的標籤裏走出來。

從上述的三個案例可以看出，女方收入佔優的模式下，相處是否和諧，更多取決於和另一半性格、三觀的契合度以及個人希望從另一半獲取的需求。

另一面則是，隨着年齡的遞減，收入與男性尊嚴掛鈎的效應也在減弱，收入多少逐漸不再成為衡量男生價值的標準。

事實上，無論哪方在收入上佔優，最重要的還是彼此間的體諒和理解。

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