巴菲特怎樣定義成功的人生？　一個問題判斷你離「成功」有多遠

對股神華倫．巴菲特（Warren Buffett）來說，成功者的定義是什麼？我們常想知道企業家是如何企業管理、如何安排時間或遇到何等機運才變得如此「成功」。

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但巴菲特心裏衡量成功的標準，可能與你想的不同。他在一場向學生的演講中提到，「成功」不是擁有多少財富，或達到何等成就，而是問問自己，

你愛的人，是不是也同樣愛你？

以下是巴菲特給你的人生提醒：

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1. 用別人想要被對待的方式，對待他們

許多人都聽過一個教誨：「用你想要被對待的方式對待別人。」但更高的層次是：「用別人想要被對待的方式對待他們。」

這表示我們能使用同理心思考、尊重對方想要甚麼，而不將自己的價值觀和偏好強壓在別人身上。當我們能尊重地愛人、相信人、鼓勵人的時候，愛會以尊重，信任和忠誠的模式充滿力量地回到自己身上。與此同時，我們會變得更有同理心。

而同理心更是一個在工作與生活中的重要能力。在一項針對20個行業的1萬5000多名領導者的研究中發現，團隊績效上升重要的關鍵，正是領導與成員以同理心傾聽與回應。

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追隨自己的熱情

在某些時刻，我們可能會做一些不喜歡但足以使自己溫飽的工作，或是做些挑戰着自己價值觀的事。但是「做自己熱愛的事情」仍是生活能感到幸福的重要因素。

因此在忙碌的生活之中，別忘了持續追尋自己的熱情所在。

活在當下、享受生命的人看起來非常有自信。這股魅力會引領自己前往最想前往的目的地。

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享受工作和生活

在巴菲特在《雪球：巴菲特傳》中提過，「我和喜歡的人一起工作，在工作時我像是跳着踢踏舞。世界上沒有比營運公司更有趣的工作了，我愛我的每一天。」

當一個人能享受工作時，就能享受生活。在身處這種積極向上的氛圍中，擁有相同價值觀、信念的人，會吸引另外一群也抱持着類似想法的人，創造出更好的生活和工作。

這幾點與「付出」有關的提醒，扣緊了巴菲特的「成功」定義：愛。巴菲特曾說過，愛和度假島嶼、名品豪宅不同，你無法寫一張一百萬的支票，就得到一百萬的愛。獲得愛的唯一方法是變得可愛。

而「可愛」得從付出開始：愛工作、愛家人、愛朋友、愛生命，以及很重要的：「愛自己」。當我們在付出的課題中，受滿傷也吸飽經驗值，就能獲得更多的愛，也更可能達到所謂成功：深愛的人也愛着自己。

資料來源 / CNBC

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