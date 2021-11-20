怎避免孩子沉迷玩電話？　除設定時限　父母還可參考這3個建議

智能手機的興起，令不少青少年（甚至成人）沉迷，影響日常生活，亦影響身心健康，困擾家長。若處理不善，會造成不良後果。



在管教子女使用智能產品時，家長首先要問：子女應擁有智能產品嗎？智能產品對初小學生而言，只不過是一件玩具或代用品，而非生活必須，無論從實用或金錢角度考慮，家長不必讓子女擁有智能產品。若有需要，家長可借出自己的智能產品供子女臨時使用；當子女逐漸年長（例如高小），家長可以開始考慮為子女購買智能產品，但要訂立使用規則，例如由家長保管、只用家中舊有型號等，有一些家長甚至會特別聲明是「借」給使用，使子女明白家長可以在有需要時收回「使用權」。

相關文章：YouTube演算法不可盡信 曾有網紅做實試 發覺總看到心寒內容

+ 4

沉溺使用智能產品，是長期放任導致的不良習慣，子女愈年幼愈缺乏自制力。家長在給子女使用智能產品前，宜先訂立使用規則，例如，每天使用時間、家長有權查看內容等。要注意，有關規則必須和子女共同協商，家長亦要明瞭及掌握子女的使用習慣，執行規則時忌時鬆時緊，更重要的是要定期檢討規則。

要治本從基本做起，避免子女因為沉迷智能產品，造成家庭疏離；可以從小開始，每日設定一段親子時間。在該段時間內，一家人圍在一起閒談溝通生活瑣事，放下手上工作或智能產品，培養良好的親子關係。

此外，家長亦應從小培養子女的多元興趣。網上世界很精采，智能產品亦很吸引，若他們能夠多些走出智能產品以外的世界，就無懼將來沉迷。

最後亦是最重要的是以身作則。家長很多時候或因公因私都要使用智能產品，但看在子女眼中，和沉迷並無分別。家長需要給子女知道自己使用智能產品的原因，亦需要作息有道；同時亦要和子女一起遵守使用規則，子女才會心悅誠服。

相關文章：兒童版YouTube設限時、檢舉4大功能 助父母把關免孩子沉迷受荼毒

+ 15

語言發展比同齡孩子慢？ 專家建議家長應多共讀忌依賴電子書

預設使用時限有助子女戒用電話？ 父母沒做好榜樣難消孩子心癮

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《如何管教子女使用智能產品——小學生篇》Peter Sir】

【如對親職管教有任何問題，可發訊WhatsApp咨詢熱線 6811-2959，由「香港青年協會」註冊社工提供專業協助！】