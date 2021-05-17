孩子咬指甲或出於緊張、好奇　別強迫戒掉但遇這些狀況應看醫生

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-05-17 12:00

為甚麼會咬指甲？咬指甲在「緊張習慣」裏排名第一，接下來是吸拇指、揉鼻子、玩頭髮及磨牙。若孩子處於無聊、壓力大的情況下，或純粹只是好奇，可能就會做出上述這些行為，有時，孩子只是在模仿其他人咬指甲的動作而已，而咬指甲這個壞習慣，可能會一直持續到成人之後。幸運的是，咬指甲只是孩子面對壓力表現出的方式之一，父母不必過度擔心。 文：CihRong Huang 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

如何處理孩子咬指甲？（按圖了解更多）

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1. 找出問題根源

在禁止孩子咬指甲這個不良習慣之前，應該先解決問題的根源。若你知道孩子咬指甲的原因，請鼓勵他說出困擾或讓他擔心的事情，可能是即將到來的學校考試，或是搬新家讓他焦慮。若你不知道孩子壓力的來源，請先試着找找看。

2. 不要施加壓力

若孩子沒有意願戒掉咬指甲，你就無法處理這個情形，因為這是個無意識的舉動，孩子沒有察覺到自己正在咬指甲，所以若你強迫孩子是無效的。因為即使是大人，都很難戒掉壞習慣，更何況是小孩，如果施壓，只會帶給孩子更大的壓力。

還好咬指甲不是危險的行為，所以不必過度擔心，你可以透過修剪指甲，多多關心孩子咬指甲的情形，並告訴孩子，記得保持良好的個人衛生習慣即可。

3. 確保陪孩子一起努力

若孩子已經下定決心戒掉咬指甲的習慣，請盡力幫助孩子，跟他一起討論有哪些緊張的習慣，以及該如何克服，例如當孩咬指甲時，需要提醒他嗎？又該如何提醒？像是輕咳一聲，或碰一下孩子手臂之類的。

找找看有甚麼方法能幫助戒除壞習慣，例如擦上噁心的指甲油，讓孩子一看到就不敢去咬。當然，不管任何方法或決定，在做之前都必須先徵得孩子的同意。除此之外，還有其他方法嗎？另一個方法可能有效的方法，就是讓孩子手裏握着東西，這樣就沒有空的手可以放進嘴裏。

請記得要耐心點，告訴孩子戒除壞習慣需要一些時間，若嘗試的方法無效，請不要氣餒。

甚麼時候該尋求協助？

咬指甲可能來自心理問題，也就是過度焦慮或緊張，不過這種情形並不常見。如果孩子咬指甲咬到受傷，或是出現不尋常的舉動，例如拔頭髮或睡眠不足，請尋求醫療協助。若咬指甲的部位出現異樣時，也請立即連繫醫師。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：孩子咬指甲別慌～3點幫助戒除壞習慣】