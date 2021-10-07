喇沙男生患語障及生長激素缺乏症　每晚需打針　自小做義工增自信

參與義工活動可為弱勢社群略盡綿力，惟多少人能夠持之以恆？劉太的一對子女皆患言語障礙，哥哥同是生長激素缺乏症患者。自孩子3歲起，他們便一起定期參與義工活動，過程除了增強孩子自信，劉太更冀望義工活動可成為他們生命的一部分，「唔係聽人話先去做，而係自發想去豐富自己人生，享受呢回事。」

攝影：黃寶瑩（部分相片由受訪者提供）



+ 4

輕易否定自己

劉太育有11歲長子及8歲幼女，兒子現就讀喇沙小學六年級。小兄妹均確診言語障礙，而哥哥同時患有生長激素缺乏症。劉太憶述，兒子起初學說話時，只懂「鸚鵡學說話」，重複對方，遲遲未懂說句子。「連基本講嘢技巧都未建立到，唔知可以點訓練，喺屋企好徬徨。」

與此同時，他的成長速度亦比同齡孩子慢。「出世時已經屬於細粒，正常小朋友可能一年高6cm，但佢一年都高唔過1cm，去到n班就有比較。」幼稚園時期，他進行了驗血、骨齡、遺傳、腫瘤及甲狀腺檢查，升小二那年的暑假正式確診，開始每晚注射生長激素。「初頭未知可以打針，心情較複雜，但當知道有得打針，感覺有解決方法，就有曙光。」

🔼🔼🔼🔼4歲的小鐵漢要經歷多次手術，手術後仍更要面唔同嘅挑戰👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻小鐵漢手術後感染肺炎需洗肺 獨自對抗惡菌 媽媽：你已做得好好👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

她形容，兒子性格哥好動活潑，惟因身高問題，較易有負面想法。「面對困難會先落閘，否定自己。本身有語障，表達有困難，容易與人衝突，相處亦需要磨合。」

+ 1

做義工增自信

自孩子3歲起，劉太便帶孩子賣旗，約6歲便開始參與探訪長者、籌備嘉年華，如玩具設計、攤位遊戲指導等的義工活動。暑假時會參與得較頻密，約一星期一至兩次。劉太希望，孩子長大後仍會主動參與，讓義工活動成為生活的一部分。「平時朋友放假，都未必會主動搵義工活動。細個成日聽『做義工好，可以幫人』，但好少身體力行。因為冇呢個習慣，就唔會醒起去做，我都唔想小朋友咁，不如從小就習以為常。」

劉太分享，自參與義工，孩子的性格亦起了變化。「兩、三歲賣旗，都見到小朋友主唔主動，可能初頭有啲怕醜，但之後會大膽咗。」兒子則認為，自己「自信心大咗，講嘢清晰咗」。他分享，對數月前的沙灘清潔活動十分難忘，「搵到好多不可思議嘅垃圾，有煙頭、紅色石頭！」並指籌備嘉年華活動時最為滿足，「可以玩，見到人開心，自己就開心。」

疫情期間，三母子參與了香港中華基督教青年會（YMCA）的「齊做KOL義工交流服務計劃」，利用網上平台與長者分享防疫及生活資訊，更開設頻道，製作短片、進行直播，學習成為KOL。「開頭我教佢哋剪片、打字幕，佢去試下，自己又完成到。過程見到佢進步，起初好多嘢會拒絕，話『做唔到㗎喇』，但見到媽媽投入，又想學下，都係一種身教。幫到人，又幫到自己，係意料之外。」

勿標籤孩子

近日劉太與孩子於「YM Volunteer」義工獎勵計劃中成為獲獎義工，她分享，與孩子一起做義工，可增加親子間的快樂回憶。她希望可與孩子無所不談，「唔係一言堂，知道我底線，同時解釋清楚，明我諗法，佢先會服氣。」她期望孩子可成為正向、樂觀、具判斷力的人，「具判斷力，先唔會行歪路。我放心佢去做想做嘅事，佢感覺媽媽信任，成長有安全感，先會放膽去試。」

即使一對子女也同有言語障礙，劉太認為父母不宜標籤自己的子女。「唔好話『我小朋友係語障，所以係咁差㗎喇』，被評為言語障礙反而係一個提示，原來有啲嘢係需要及早改善，唔係世界末日。起跑線係低咗，但我哋都可以跑到終點。」

🔼🔼🔼🔼小鐵漢要加油呀👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻小鐵漢完成第6次手術需觀察會否排斥 爸爸：只能喺出面為佢打氣👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼