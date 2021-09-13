曾歷校園欺凌自資出書談情緒健康　譚芷昀Celine：無需迎合他人

「小巨肺」譚芷昀（Celine）當年以9歲之齡參與美國真人騷《全美一叮》而一鳴驚人，原來除了音樂，文字創作亦是她的另一興趣。近日她以零用錢自資出版繪本，探討情緒健康，又分享曾親歷校園欺凌，希望藉故事鼓勵正身處低潮的孩子，「唔需要迎合他人期望，愛自己、做自己就得！」

攝影：黃寶瑩



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創作靈感來自粉絲

現年13歲的譚芷昀因於2017年參與《全美一叮》，並殺入準決賽而為人認識，更有「香港小巨肺」之稱。她分享，10歲的時候開始對文字創作有興趣，並嘗試撰寫小說。「靈感多數來自真實故事、自己嘅體驗，或者啲fans同我分享嘅經歷。」

近年譚芷昀不時在網上發佈歌曲，社交平台亦擁超過18萬粉絲。她分享，粉絲們不時會向她分享日常。「會提到生活遇到嘅困難，或者學校嘅嘢令到佢哋好大壓力。有個好深刻嘅係佢原本係跳舞嘅，但大壓力到想放棄。」

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憶起欺凌經歷

譚芷昀透露，大約11歲時開始萌生出版書籍的念頭，全因她憶起約9歲時的校園欺凌經歷。「諗返起以前嘅經歷，其實係有少少欺凌。唔係肉體上嘅欺凌，而係被孤立。原本喺break time一齊玩嘅同學突然間孤立咗我，唔想同我玩，我不斷諗其實我做錯咩呢？」

「當時有喊，被父母睇到，就問『做咩事』。我同佢哋講完之後膊頭就輕鬆咗，幾個星期之後就冇咩嘢，搵到新朋友。」譚芷昀坦言，可幸父母助她走出困境，卻想到或有其他年齡相近的人正經歷同樣事情。「可能情緒好低落、抑鬱，甚至會有自殺念頭，想提高大家嘅意識。」

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零用錢自資出版

新書《Harper》的插圖由插畫師伍尚豪主理，故事圍繞女主角Harper因搬家而轉到新學校，卻受到新同學的排斥，情緒低落。「唔想返學，但又冇同人哋講，成日諗好多負面嘢，感覺就快爆炸。」

譚芷昀冀新書可觸及孩子和年輕人，「俾佢哋知我哋係聽到你，知道你唔開心，會陪住你。」同時帶出不必為別人而改變自己的訊息，「啲人欺凌你，或者講唔好嘅說話，都唔需要理會，或者迎合佢哋期望。做自己、愛自己就得。」新書由譚芷昀掏出零用錢自資出版，於其個人網頁發售，收益扣除成本後，將全數撥捐香港聾人子女協會。

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她又分享，在上學以外，現時的時間分別分配在學習、音樂及文字創作。「一個星期有四至五日都會唱歌，每次一個鐘左右。」文字方面，除了故事寫作，她亦會譜寫歌詞，又透露接下來計劃出版長篇小說，亦希望嘗試涉獵時裝或產品設計，平衡學業與興趣。

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