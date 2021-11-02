小鐵漢出院重返校園收到打氣卡眼濕濕 老師爆料：鍾意同女仔玩

患有先天性心臟病的4歲「小鐵漢Kansas」於9月底完成第三階段的單心室循環手術，不幸地，手術後因細菌感染而患上肺炎，經歷數次洗肺後，終在10月16日出院。出院約半個月後，小鐵漢的身體狀況開始穩定下來，今日（２日）小鐵漢終於重返校園，第一日上學更收到來自老師和同學的「打氣卡」，十分感動！



不能上體育堂 改看書或畫畫

在正式重返校園的第一日，一眾同班的K2同學和老師都共同手繪，為小鐵漢送上了一張「打氣卡」，令小鐵漢和媽媽Doris都十分感動，收到當下更「眼濕濕」！媽媽補充：「因為突然收到，好感動，老師咁忙都額外關心佢，支持佢！」

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和其他同學不同的是，小鐵漢暫時無法參與體育堂，老師會安排小鐵漢在體育堂看書或畫畫。平時上落樓梯後，小鐵漢也會主動說要休息，令媽媽也相當放心。

返學首日送貼紙比女同學

媽媽Doris也分享了一些有關小鐵漢交友的趣事，在K1時，小鐵漢認識了一位印巴籍的女同學，而小鐵漢十分喜歡這位「茉莉公主」，現在K2也是同一班，所以十分好朋友。小鐵漢本身準備了一些貼紙送給同學，但可惜「茉莉公主」公主請了假，最終惟有把貼紙送給另外兩位女同學。

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網民紛紛留言指小鐵漢快將見到「公主」一定會很開心，班上老師也說小鐵漢「比較鍾意同女仔玩」，令人哭笑不得。

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