迪士尼門票抽獎結果公布！400名得獎者出爐　立即睇你有冇份

香港迪士尼樂園早前推出大抽獎，送出400張指定日期門票，幸運兒更能率先預留最佳位置欣賞最新聖誕交響樂表演。得獎名單今日（19日）出爐，得獎者須親身到樂園正門入口售票處領取，並要在到訪前14日內預先預約入園。



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於12月3日及4日，香港迪士尼樂園將首度呈獻《香港迪士尼．香港管弦樂團．奇妙交響夜》，以瑰麗動人的「奇妙夢想城堡」為舞台，在星空下演奏迪士尼經典樂章及聖誕名曲，譜奏奇妙一夜。屆時，米奇老鼠和一眾迪士尼朋友更會隆重登場，為賓客帶來一場奇妙交響樂盛宴。

趙增熹任嘉賓指揮

來自香港管弦樂團的樂師，都為這場獨一無二的音樂盛宴盛裝登場。當嘉賓指揮趙增熹的指揮棒一揮，為時45分鐘的《香港迪士尼．香港管弦樂團．奇妙交響夜》正式開始，為歡慶聖誕添上動人色彩。

身穿魔法師裝束的米奇老鼠會率先隆重登場，隨後兩位迪士尼公主與女王 - 安娜女王和愛莎女王亦將現身一同歡度聖誕。米奇老鼠將與一眾好友，包括米妮老鼠、唐老鴨、黛絲和高飛穿上全新聖誕服飾加入，分享佳節祝福，預祝大家聖誕快樂！

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獎品換領方法：

- 得獎者必須本人親身前往位於香港迪士尼樂園正門入口的售票處，屆時須出示得獎通知及有效的個人身份證明文件以作確認。

- 所有獎品門票得獎者須在到訪香港迪士尼樂園前的14日內預先透過樂園官方網頁預約到訪日子。

- 得獎者只可在得獎通知上的指定日期換領及使用獎品。

- 獎品只限換領或使用當天使用。