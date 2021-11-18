親子好去處│Pinkfong Baby Shark 海洋保育體驗營　4大必玩遊戲區

「Baby Shark Doo Doo Doo Doo」一曲唱到街知巷聞，自2016年推出至今已累積96億次的播放率，紅足6年無間斷，連帶Pinkfong Baby Shark推出的活動及產品亦深受小朋友歡迎。11月19日起Pinkfong Baby Shark登陸荃灣舉行「海洋保育體驗營」，讓小朋友大玩 STEM及運動元素遊戲，即睇入場必玩4大互動遊戲區。

攝影、攝錄：許珞珩

剪接：李紫銘



《Pinkfong Baby Shark 海洋保育體驗營》將於明日（19 日） 至 12 月 31 日登陸荃灣愉景新城，場館內設有不同的 Baby Shark 打卡位，讓一眾 Baby Shark 粉絲打卡留念。活動主打四大互動遊戲區設有 STEM 及運動元素，包括走塑運動會、彩虹波波派對、叻叻泡泡實驗室和嘟嘟營火舞會，為一眾小粉絲帶來深入淺出的海洋保育小知識。遊戲區設計以 Baby Shark讓參加者仿如置身深海，即睇４大必玩遊戲區。

遊戲區1：走塑運動會—邊玩邊學清潔海洋

Baby Shark需要一個乾淨的海洋，參加小朋友要一起出一分力幫助Baby Shark。在走塑運動會裡，小朋友可以坐上自己喜歡顏色的Baby Shark，收集不同海洋垃圾再進行分類，學習如何令海洋變得清潔。完成賽事不忘登上頒獎台拍照留念，留下享開心時刻。

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遊戲區2：彩虹波波派對—認識鯨魚和其他海洋朋友

除了鯊魚家族，海洋入面還有好多Baby Shark的朋友仔。今次牠與朋友仔：珊瑚、八爪魚及鯨魚齊齊化身成七彩巨型波波，波波相碰撞時更會轉換顏色，小朋友在大波波池內利用光影藝術，仿如置身於幻彩海底世界。

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遊戲區3：叻叻泡泡實驗室—學習光合作用同海洋生態

形態百變的肥皂泡是兒童成長必備玩具。在泡泡實驗室內，小朋友可以盡情嘗試製造不同大小形狀的泡泡，爸爸媽媽更可以幫小朋友拉出高過其身高的泡泡，合力製造夢幻美好回憶。

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遊戲區4：嘟嘟營火舞會—同Baby Shark一齊互動多媒體跳舞

有Baby Shark又點可以沒有跳唱環節，其中一個嘟嘟營火舞會就是與大人小朋友一起與Baby Shark跟住耳熟能詳的兒歌齊齊跳舞；小朋友只要站在指定位置，他們的小身影就會投射去電視入面，跟著最紅的20首兒歌MV一齊載歌載舞。

期間限定 Pop-up Store

每位參加體驗營的大人或小朋友均可獲贈一頂Baby Shark頭冠，完成整個體驗活動後更可獲得一張由鯊魚家族認證的體驗證書。

同時，場館外亦設有主題攝影體驗區及期間限定 Pop-up Store 售賣過百款 Baby Shark主題精品。凡於現場購買主題攝影體驗區拍照劵或購買精品，可獲贈一本Pinkfong Baby Shark 海洋保育體驗營手冊。

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《Pinkfong Baby Shark 海洋保育體驗營》

活動日期：2021年11月19日 - 12月31日

地點：荃灣愉景新城L1中庭區（Shops 1029-1030）

正式售票日期：2021年11月19日10am 至12月31日

身高80cm以上小朋友或成人需購票入場:

早鳥優惠：入場券 $138 /位； Photo Experience $128 /張

正式門票：星期一至星期五 - 入場券 $148 /位（購買兩張或以上 - 入場券 $143 /位）& 星期六、日及特別日子*- 入場券 $158 /位（購買兩張或以上 - 入場券 $153 /位）

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