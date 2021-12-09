懷孕｜肚痛或因韌帶延展、便秘引起　熱敷與「這方法」可紓緩不適

肚子痛是懷孕期間常見的症狀，雖然大多無礙，但還是會讓人覺得不舒服。不過肚子痛除了跟醫師求救之外，您知道多喝水其實也很有幫助嗎？以下就讓我們來為您解說，為什麼補充水分，對想預防肚子痛的孕婦來說很重要！

文：Jenny Hung 醫學審稿：台灣註冊醫生賴建翰／Hello醫師



懷孕時肚子痛是因韌帶延展

如上所說，懷孕時肚子痛是很正常的，只要疼痛沒有太劇烈且沒有流血，那就沒有關係。孕婦之所以容易肚子痛，是因為寶寶在成長時，子宮會快速撐大，當肌肉和韌帶被延展，就會造成疼痛；這個症狀在懷孕中期會特別明顯。根據美國懷孕協會（American Pregnancy Association）的資料顯示，除了韌帶延展，脹氣、便秘或性交，也都有可能造成孕婦肚子痛。

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孕婦需要多喝水的原因

懷孕後期，脫水的孕婦很容易早產，因為當體內水分不足時，容易使子宮開始收縮，而收縮也可能是使肚子痛的原因。雖然喝水不能讓肚子痛完全不見，但可以預防因脫水導致的收縮。

除了上述理由，孕婦也需要攝取比平常多的液體，才能供給羊水和寶寶的血液流量，以及為寶寶提供良好的生長環境和充分的營養，並減輕孕婦腫脹、便祕、痔瘡(Hemorrhoids)和膀胱感染等症狀。

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孕婦每天至少要喝8杯水

孕婦每天都應該喝8杯237毫升的水，而每從事1小時的活動，應該要再多喝1杯。除了白開水，牛奶和果汁也算數，但含咖啡因飲料不能算，且建議少喝。

其他避免肚子痛的方法

熱敷也是一個舒緩肚子痛的好方法，泡澡或用熱水袋都可以。孕婦也可以嘗試做瑜伽，達到放鬆的效果。如果有其他關於懷孕肚子痛的問題，請諮詢婦產科醫生。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：多喝水沒事～預防懷孕肚子痛的方法】