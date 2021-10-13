隔夜雞湯連飲5日　不冷藏只會翻煲　懷孕新抱不知怎推卻奶奶好意

大家都聽過懷孕進補，有位孕婦在Dcard心情板說出了她的困擾，她婆婆很貼心，常幫她煮一大鍋雞湯進補，一餐吃不完就整鍋在常溫放涼，也不冰進冰箱，隔天又反覆加熱來吃，「同一鍋雞湯」一連五天出現在餐桌，為了寶寶好她不敢喝，也覺得十分困擾。



原po說她這兩周有些腹瀉，懷疑可能天氣熱食物壞掉，有請老公告訴婆婆喝不完的湯要「冰起來」，但婆婆應了聲「是喔」就依然如故。原po很為難，「我不知道怎麼對婆婆說...五天的湯...有人會給孕婦喝嗎？覺得很為難不知道怎麼開口，畢竟是婆婆的好意。」

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網友嚇壞，「老人家剩菜都捨不得丟」、「五天....我隔天就不敢了，而且妳還懷孕」、「建議媽媽不要吃，為了孩子好」、「請老公倒掉，在娘家我媽捨不得丟掉的食物，都是我跟我哥丟的，不會讓嫂嫂跟我老公難做人」、「一大鍋一直重複加熱，當然到半夜還不能降溫不能冰...要改的是習慣」、「你何不直接幫她冰起來？！可以買保鮮盒分裝放冷凍，每次熱要吃的分量就好，不用每次整鍋都一直滾」。

不少人有同樣遭遇，「我婆婆也是！煮太多重覆加熱，我還被講挑嘴不吃隔夜菜」、「我阿嬤也是隔夜菜冰了又拿出來加熱，十幾年都這樣，已經直腸癌過世了」「跟我公公一樣，三不五時可以吃到酸掉的湯或菜，還會扯說是自然發酵」、「我外婆一直吃菜尾，直到有一次身體不適去檢查，才發現胃穿孔，建議別吃隔夜的東西」。

有人建議長輩不聽勸，不妨說些善意謊言，「婆婆可能改不了，就說婦產科醫師要你不要吃隔夜餐好了」、「說最近有去看看醫生，醫生說腸胃不適，要吃清淡一點？」、「抓些蟲啊什麼的丟進去然後倒掉，就說長螞蟻、蟑螂跑進去了才倒掉」、「老人家的習慣很難改，只能找理由塘塞」、「做長輩圖轉給婆婆，說吃隔夜飯寶寶生出來畸形或夭折，之後保證所有飯菜都是新鮮現煮」。

根據元氣網文章，隔夜菜到底能不能吃，也有諸多討論。剩菜或隔夜菜再復熱時，中心溫度須達70℃以上，復熱以一次為宜，不宜反覆加熱，才能兼顧食材美味與食的安全。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】