陳法拉胡杏兒產後頭髮變稀疏　婦產科醫生拆解產後脫髮4大原因

38歲的陳法拉在今年情人節宣布女兒「小米妮」出世，一直與法籍老公定居美國的她，產後不久已投入工作，早前更與老公一同出席Marvel新片《尚氣與十環幫傳奇》的首映禮，昨日（22日）在IG貼出一張素顏近照，可見她頭髮比之前稀疏，其實不少媽媽都有產後脫髮問題，除了陳法拉，胡杏兒在產後髮線亦明顯比以前高，婦產科靳嘉仁醫生指女性產後脫髮或受荷爾蒙影響所致。



陳法拉在誕女後與法籍老公Emmanuel Straschnov一直定居美國，去年大肚期間為Marvel拍攝新戲《尚氣與十環幫傳奇》，電影日前在美國舉行首映禮，飾演「Li」一角的她身穿低胸粉紅色晚裝與老公行地氈，並接受現場記者訪問。昨日陳法拉在IG動態分享一張素顏近照，身處英國環境劇場（The Globe Shakespeare）的她，染上一頭啡髮，頭頂的頭髮明顯比以產前稀疏，疑是產後受荷爾蒙影響而出現稅髮。

+ 19

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻媽媽在懷孕期間都會遇到不同的問題，陳柏宇太太符曉薇不幸發現胎兒有問題，需忍痛終止懷孕：陳柏宇太太胎兒患愛德華氏症需終止懷孕 符曉薇：沒福氣看你出世👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

不少媽媽也出現產後脫髮的問題，3子之母的胡杏兒，在誕下長子李奕霆（Brendan）後就出現髮線向後移的問題。婦產科靳嘉仁醫生指女性產後脫髮原因不明，但也可能有4大原因影響，包括：

1. 孕婦生B時荷爾蒙失調、雌激素和懷孕荷爾蒙多，導致懷孕的時候，毛髮長得比較多，如肚毛、手毛等。而在BB出世後，胎盤亦都排出後，胎盤所產生的荷爾蒙就會消失，同時女性的荷爾蒙就會下降，也影響身上的毛髮數量。

2. 生B會流失很多血，開刀生B會失去最少400cc以上的血，順產則會流失2、300cc血，由於血色素不高，而身體有貧血的話，就會導致脫髮。

3. 頭髮生長與周期有關，女人懷孕時就會有分厚與薄。

4. 生B後因衛生問題或會導致毛囊發炎、鬼剃頭等情況出現

+ 10

勿太緊張憂心

靳醫生直言當遇到脫髮的情況時，媽媽絕不需要緊張和心急，可以等待2至3個月，因有可能是與頭髮生長周期有關，或者需要一段時間去讓女性荷爾蒙回復正常狀態。另外，靳醫生指如果媽媽是因為貧血等原因而導致脫髮，醫生會開一些保血藥，「產婦可以叫老公幫手看看自己的頭皮，會否看見有頭肉、頭皮多、紅腫，或者有沒有白了一個洞等，頭皮多或者紅腫的，我們都會轉介到皮膚科醫生。」

靳醫生更提醒媽媽們，由於餵人奶更容易流失鐵質和鈣，所以應該補充足夠的營養。

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻懷孕的媽媽都希望BB肥肥白白又健康，即睇楊秀惠的懷孕餐單：【肥B唔肥媽餐單】楊秀惠公開懷孕期餐單 分享陀B肥肚不肥身貼士👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

+ 2