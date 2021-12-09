洗衫｜白色衣服泛黃別急着丟　這款除漬神物　搭配暖水漂白力極強

一名網友日前在Dcard居家生活板上發文表示，之前出國不在家，但回到家後發現有些白色衣服竟發黃了，原本想把這些衣服直接丟掉，但他最後決定做一個實驗，並附上白色衣物清潔前後的對比照，直呼洗乾淨後「白的驚人」。



該名網友解釋，自己上網蒐集了一些衣物發黃的解方，發現很多人推薦使用成分單純又便宜的「過碳酸鈉」（編：俗稱固體雙氧水），於是他就去化工行買回家使用，發現效果相當不錯，他也猜測，清潔的乾淨程度可能跟放的量、水的比例、材質有關係。

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過碳酸鈉跟小蘇打一樣是一種無色無味的天然清潔劑，搭配溫熱水使用不但能去污，還有漂白效果，但因為偏鹼性，所以使用時最好配戴手套，避免肌膚直接接觸引起不適，使用前也最好先在衣角測試看看會不會褪色，而不能用鹼性清潔劑和溫熱水清洗的衣物（如：羊毛、蠶絲等材質），就要避免使用過碳酸鈉進行清潔。

網友看到這貼文後也紛紛分享類似經驗：

「真的，過碳酸鈉有夠好用！用溫熱水效果會很好，用來洗洗衣機很不錯，除臭力也很優」



「大創有一個藍色肥皂拿來洗鞋子超白！」



「推薦漂白素，很好用，不是白色的衣服也可以用，月經來沾到內褲或是醬油沾到衣服都洗得掉」



「我之前都拿小蘇打粉泡一夜就白了，但好像你這個才是專門漂白衣物的」。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：白色衣服泛黃先別急著丟！內行人曝1個低成本除漬神物，洗完立馬潔白如新】