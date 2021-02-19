怎避免衣服在洗衣機扭作一團？　網民稱這東西比洗衣球更可靠…

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-19 09:00

不少人在家洗衣服時，常會遇到洗完衣服纏繞在一起的狀況，一名網友因此買了「洗衣球」希望可以解決衣服纏繞的問題，沒想到用了發現居然沒用，讓她直呼自己太腦弱了才會相信這個小玩意，貼文一出，也引出達人分享「超有效」的洗衣秘訣。

飲完樽裝飲品別立即將塑膠樽棄掉？（按圖了解更多！）

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女網友在Facebook群組《爆怨公社》發文，表示在網絡上看到一款神奇彩色洗衣球，標榜洗完衣服可以防止纏繞，預防每次洗完衣服，打開洗衣機看見一坨一坨的衣物，令她十分心動，便立刻訂購一組，到貨之後趕緊試用，將五彩繽紛的小球丟入洗衣槽裏，卻傻眼地發現買來的洗衣球一點用都沒有，衣服依然整坨打結纏繞在一起，小球還卡在衣物中。

該貼文一出，隨即引發熱議，許多網友都有相同經驗，釣出不少受害者，紛紛表示：

洗衣球只有稍微加強清洗的功能

還有能給小狗當玩具，你丟我撿這樣

謝謝你的分享，已滅火

試過，真的無效

那個球洗到最後會纏繞一堆毛線或頭髮

我家一開始也有用，然後大家上班的時候都會發現口袋有這個

常常一邊晾衣服，一邊尋找掉出來的洗衣球

球都會被衣服吃掉

衣服洗得有比之前乾淨很多，倒是真的

也有家事達人們分享真正可以防止衣服纏繞的撇步：

放個寶特瓶（編：塑膠樽）跟衣服一起洗

用兩個600ml飲料空瓶就很有效耶

洗衣袋挺好用的，衣服也不會打結

改天買大顆的洗衣球才有用！洗衣機盡量買滾筒，省水也不會纏繞

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