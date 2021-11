很多家庭聘請的外傭姐姐都未必懂得中文,只能以極具民族特色的英文溝通,不時會帶來笑料。有人妻分享奶奶與印尼傭工的對話截圖,訊息上除了英文文法奇怪,用字亦令人摸不着頭腦,遂邀請網民齊齊解謎,交出創意答案。



從對話截圖所見,印尼姐姐表示「meet cow, not give something」以及「I waiting madam, if want give something」,雖然用字簡單,但串連在一起卻令人看不明白。(FB「外傭僱主必看新聞訊息」圖片)

該網民昨日(16日)在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖及分享對話截圖,邀請其他谷友嘗試翻譯奶奶的印尼傭工訊息。她指奶奶竟然「1秒睇得明」,令人佩服。從對話截圖所見,印尼姐姐表示「meet cow, not give something」以及「I waiting madam, if want give something」,雖然用字簡單,但串連在一起卻令人看不明白。

其他網民即紛紛留言競猜印傭的真實意思,不少人都認為是關於烹調牛肉的問題,但當中亦包括爆笑答案▼▼▼

樓主最終公開奶奶的解畫,指訊息意思應為「太太唔好意思,牛仔骨未醃,如果要用啲乜嘢,我等你返嚟屋企先」,很多人大讚「奶奶真心勁」。