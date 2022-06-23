家居｜驅趕螞蟻不需用殺蟲水？除漂白水　檸檬、柑橘也可解決蟻患

家中難免會出現一些小蟲，其中喜歡成群結隊的螞蟻，雖然不像蟑螂一樣讓大家害怕，但的確也是難以對付的強敵！曾有網友在Facebook群組分享，自己用「爽身粉」成功殺光螞蟻大軍的經驗，引發網友熱議。底下許多留言更加碼分享，不用殺蟲劑也能去除螞蟻的小撇步，不禁讓網友讚嘆「太神奇」。



一名網友日前在Facebook群組《我愛全聯-好物老實說》分享，自己家中出現了許多螞蟻；事主嘗試將爽身粉灑在門口處、封住出入口，立馬讓螞蟻四處逃竄。沒想到當事主用布膠追殺完逃竄的螞蟻後，回頭看發現全部的螞蟻都「乾淨溜溜」！

此篇貼文一出，馬上引發網友討論 ; 除了事主以外，許多人過去都曾用這個方法成功「用這方法有十年以上，沒用過除蟻藥」、「很好用！之前有過期的爽身粉，意外發現可以防螞蟻」、「我也是，螞蟻已經被消失好多年」。不過也有網友表示，這個方法只能撐大約一個月的時間，建議大家還是要多注意。

蟻患可能困擾你多年，但原來驅蟻也有使用殺蟲水以外的方法呢！（按圖了解）

+ 7

另外也有網友加碼分享幾個有效的滅蟻撇步：

1. 含柑橘成分的清潔用品

網友表示老家平時沒住人，所以每個月回老家燒香拜拜，就會看到成堆的螞蟻和螞蟻屍體。不過自從用了含柑橘成分的地板清潔劑後，每隔一個月回去，螞蟻直接少了2／3很有效。

2. 酸性物質

網友表示螞蟻是怕酸的動物，因此家裏若有檸檬，可以擠汁、塞檸檬肉在蟻洞，或是噴灑在垃圾桶口垃圾袋上，牠們就不會爬進去了。

3. 稀釋的漂白水

網友表示只要延着螞蟻爬過的痕跡噴，大概2、3次後就再也不會出現了！不過要注意的是，稀釋的漂白水不用太濃，只要有味道就足夠了。

【延伸閱讀，更多打理家居建議】

【蛾蠓/ 蛾蚋天敵】3招減蛾蠓/ 蛾蚋繁殖機會 教你蛾蚋清除方法

+ 13

曱甴天敵 | 屋企有曱甴？了解曱甴怕什麼 一大法寶有效消滅曱甴！

+ 24

潮濕春天│回南天昆蟲出沒注意！7種天然方法無害驅蟲、保護小朋友

+ 2

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：螞蟻大軍出沒超惱人！內行人分享4大除蟻妙招，免用除蟲藥就能趕盡殺絕】