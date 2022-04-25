網民拆開電掣驚見近20粒檐蛇蛋　滅蟲專家教見到檐蛇蛋用一招應付

春夏季交接期正是檐蛇繁殖期，日前有網民在FB群組「家居裝修分享谷」分享照片，可見電掣裡藏著近20粒細小的白色蛋殼，當中有些蛋殼已破裂，懷疑內裡的小檐蛇已孵化。由於檐蛇屬益蟲，事主於是搞笑詢問「有無人想領養？」，引起網民熱議。滅蟲專家任永強表示，檐蛇喜歡於乾燥、陰暗及寧靜的位置產卵，若市民在家中發現檐蛇蛋，簡單用吸塵機吸走即可。



滅蟲專家任永強回覆記者查詢時，表示圖中右方、已經破裂的檐蛇蛋已經孵化，惟位於左方、蛋殼顏色偏黃的檐蛇蛋則屬於已鈣化，理論上不能再孵出小檐蛇。他表示，每年4月至7月都是檐蛇的繁殖期，到6月至7月更會達到高峰，牠們喜歡於乾燥、陰暗及寧靜的位置產卵，家居環境中以衣櫃底或櫃後等邊緣、陰涼位置較為常見。

檐蛇平均每次可產下10至20粒蛋，孵化期約30至40日，每粒蛋的直徑只有大約5至7毫米。「牠們大多於陰暗位置孵蛋，加上只有大約手指甲般大，肉眼其實很難發現，所以我們也很少見到檐蛇蛋。」任永強續指，即使剛孵化的小檐蛇也僅約5厘米長，加上活動迅速，更難以察覺及驅趕。

若在家中發現有檐蛇蛋，任永強建議可以用吸塵機將蛋吸走，若不想傷害檐蛇蛋的話，亦可簡單將之掃走或移走，「其實牠們都是益蟲，又沒有毒性，對人體無害」。家長在移走檐蛇蛋後，可簡單消毒檐蛇產卵的位置。

（photoAC圖片）

檐蛇對氣味敏感 可用3招嚇退

若想避免檐蛇入屋，任永強建議可用一些天然無害的方法驅趕。檐蛇對刺激性氣味特別敏感，尤其害怕辣味及酸味，家長可將洋蔥切碎或者切半，或將白醋倒在碟上，再放在雪櫃底、角落位等檐蛇經常出沒的位置，亦可將檸檬汁加水並噴灑在角落位，以強烈的氣味將檐蛇趕走。

除此之外，家長亦可在家中擺放尤加利、檸檬、柑桔等味道的精油，因為精油可驅趕蚊蟲，只要減少了檐蛇的食物來源，就可降低檐蛇出沒的機會。他續指，一般放在衣櫃中的樟腦丸也可以驅趕蚊蟲，但因為其氣味濃烈，易令衣物沾上氣味，因此個人而言並不建議使用。

要杜絕就要勤抽濕吸塵

不過檐蛇的繁殖能力很大程度視乎環境中提供的生存條件，若環境潮濕有霉味，加上有蚊蟲滋生，檐蛇就會前來覓食，從而寄居並開始繁殖。因此若要杜絕檐蛇，最重要還是保持家居乾淨，杜絕蚊蟲滋生。任永強建議家長閒時可多在家中吸塵及抽濕，減少霉味，避免為檐蛇製造合適的居住環境；住村屋的人士也可裝上防蚊網，以免蚊蟲入屋。

滅蟲專家任永強（受訪者提供）

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