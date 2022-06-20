夏至24節氣│中醫教媽媽自製2款適合夏天常備家中飲品　消暑降溫

明天來到二十四節氣之「夏至」，這天日影最短，也代表是炎熱的夏日已來。註冊中醫師廖嬋麗醫師指出，雖然天氣炎熱下，但家長也不宜讓小朋友喝凍飲或沖凍水涼，免讓風寒外邪入侵引致生病；她特別教媽媽自製2款適合家長常備於家中的「夏至」飲品，以清熱解毒。



對於經常聽到中醫師說不能喝凍飲和吃生冷食物，康河中醫診所 註冊中醫師廖嬋麗醫師指因為「陽氣」是生命的根本，身體各個臟腑都要靠陽氣推動才可以運作，「假若我們經常喝凍飲和吃生冷，如雪糕、沙律等，都會削弱陽氣，令臟腑的功能變得低下，容易出現各種不適，如胃痛、腹瀉、痰多、咳嗽等。」

一類人士忌冷飲 沖凍水涼

廖嬋麗醫師表示無疑喝冷飲的確可以降低身體的溫度，感覺涼快，但對於體魄強健的人偶爾為之是不會即時出現大問題，但對於相對「脾胃虛弱、肺氣不足」的小朋友，在身體感到很熱的時候，喝凍飲則更傷脾胃；沖凍水涼則更易讓風寒外邪入侵，所謂「一冷一熱」更容易使人生病。

大汗傷氣 可用黃芪

有很多小朋友經常都滿頭大汗，廖嬋麗醫師解釋從中醫的角度看汗液是體內陽氣蒸化陰液而成，「在天氣炎熱、穿衣過厚、情緒激動、勞動奔走，或是喝熱湯等情況下，出汗量增加均屬於正常現象。若果不是因為外界環境因素的影響，人們在日間時常出汗，稍為活動時汗出更多，則是由於肺氣虛弱，腠理不固，稱為『自汗』。由於『氣隨汗泄』，過於大汗又會反過來傷氣，假如小朋友同大人好大汗，日常可飲用黃芪水。」

黃芪水做法:是用黃芪50克，加入2公升水，大火煮沸後慢火煮1小時，可補益肺脾之氣，以收固表止汗的功效。

黃芪可補益肺脾之氣，以收固表止汗的功效。(資料圖片)

戶外活動時注意



由於夏至亦是暑假的來臨，廖嬋麗醫師建議小朋友在參與戶外活動時要何注意:「炎熱天氣消耗人們的體力和令人容易出汗，故此在進行戶外活動時，應注意做好防曬，避免在烈日下活動，亦應盡量避免長時間在高溫戶外環境下進行活動。戶外運動量也不要過大，過於劇烈的運動會使人大量出汗，容易出現傷陰傷氣的情況。另外，活動時要適時補充水分，提防中暑的發生。」

宜進食4類食物

在飲食上，廖嬋麗醫師夏至有何飲食上的禁忌是小朋友不宜的，「夏至天氣炎熱，容易讓人感到心煩、燥熱、上火，故此小朋友更應避免食用油膩辛辣等會讓身體燥熱的食物，以免助熱傷身。由於小朋友脾胃尚未發育完全，消化功能相對較弱，過食生冷寒涼的食物如雪糕、凍飲等易傷脾胃之氣，應該避免。」

家長在炎夏希望為小朋友降溫，廖嬋麗醫師建議可以採取溫水擦身法。「將毛巾在略高於體溫的溫水中浸濕，再為小朋友擦拭全身，使皮膚之毛細血管擴張，血流量增加以利散熱。此外，讓小朋友吃些清熱利濕的食物如西瓜、苦瓜、蓮藕及綠豆等，亦有助解暑降溫。」

以下介紹2款簡單易製的飲品，適合夏天常備家中飲用：

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銀菊飲:

材料：金銀花5克、菊花10克、甘草10克、冰糖30克（可按喜好加減）

做法：1）先將金銀花、菊花、甘草用水輕輕沖洗。2）加入1200毫升清水於鍋中，並放入洗淨材料。3）大火煮滾後，加入冰糖煮溶，熄火焗15分鐘。4）放至常溫後，隔起渣滓即成。

功效：金銀花具抗炎及散熱作用；菊花有清肝明目、疏風散熱作用；甘草具補中益氣、祛痰止咳、清熱解毒之效，更可調和金銀花寒涼之性。總括而言，此飲品有清熱消暑、生津解毒之效。注意：適量飲用，蠶豆症、陽虛、氣虛者及肝腎病患者不宜。可放於雪櫃保存，建議3天內飲用。

冬瓜薏米水

材料：冬瓜600克、生熟薏米各60克、片糖1片。

做法：1）先將所有材料洗淨，生熟薏米用清水浸15分鐘。2）冬瓜去皮切粒。3）加入1500毫升清水於鍋中，並放入所有材料。4）大火煮滾10分鐘，轉中小火再煮40分鐘即成

功效：冬瓜有清熱生津的功效；生薏米清熱袪濕作用較強，熟薏米能補脾止瀉。總括而言，此飲品有清熱消暑、健脾袪濕之效。注意：適量飲用，脾胃虛寒者慎用。可放於雪櫃保存，建議3天內飲用。

以上資料僅供參考，詳情可向註冊中醫師查詢。