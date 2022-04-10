木蝨｜皮膚痕癢紅腫可能係被蝨咬　七大方法有效消滅家居木蝨

春夏季交接的日子是不少小昆蟲的繁殖期，家中不難發現有螞蟻、蚊及蝨子頻頻出沒，而小朋友新陳代謝快、體溫比成人高，就更容易成為蝨子叮咬吸血的目標。消委會和中醫各有不同驅蝨止痕的方法，家長就不再怕子女被咬，出現痕癢及腫脹的紅點！



疫情下不少家長都愛網購，惟網購物品的包裝不時附有木蝨（或稱床蝨），令家中遭木蝨入侵，加上踏入春天天氣溫暖潮濕，更加令小昆蟲活躍起來。木蝨大多匿藏在床褥邊緣縫隙、儲物櫃及衣櫃的邊沿或抽屜，以及布藝家具如地氈、梳化、窗簾等。消委會早前曾分享防治木蝨的6個方法。

（photoAC圖片）

1. 吸塵機處理

定期利用吸塵機於牆壁、牆紙、床架、衣櫃、衣物、床鋪被褥、梳化、窗簾等位置抽吸，以捕捉四處逃逸的木蝨。同時亦可在吸塵器的收集袋中加入殺蟲劑，使吸入收集袋的木蝨中毒死亡。

2. 蒸氣噴射

使用可噴出高溫蒸氣的機器，以約80度的高溫消滅布藝家具表面及藏在細縫的木蝨，清潔後亦可再噴灑具殘留性的殺蟲劑以預防床蝨再次出現。

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3. 清洗紡織品

如發現衣物、床單及窗簾等棉質物品被木蝨污染，可先用密封厚膠袋或膠箱盛載好，再用不低於80度的熱水浸泡或徹底清洗，再以乾衣機將衣物及被鋪焗乾。經處理後的棉質物品亦可先放置於密封厚膠袋或膠箱「過冷河」，確保沒有木蝨後才放回原處。

4. 化學防治

家長可於牆壁、牆腳線、床架、衣櫃、地板、門框、梳化等隱閉處及罅隙，噴灑或注入具殘留性的殺蟲劑，確保殺蟲劑能滲透到木蝨匿藏處。亦可將天然矽藻土製成的粉劑施放於床蝨出沒的地方及匿藏處，因為矽藻土可磨損木蝨表皮，使其脫水而死。

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5. 環境防治

家長應定期檢查及徹底清潔家具，勤洗被褥及其他棉質物品，保持家居環境整潔乾爽，避免使用二手家具，以及盡快更換剝落或有破損的牆紙，填塞牆壁、家具及其他木蝨可滋生或匿藏的縫隙及孔洞。

6. 熱力處理

如果發現木蝨蹤影的位置或房間可以密封，家長可考慮將乾熱空氣導入蟲患處房間，將溫度控制於45度至60度之間，並維持不少於60分鐘。不過這方法對本港家庭來說較為少用。

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7. 簡單香料亦有效驅蝨

除上述方法外，註冊中醫師李國手指出由於蝨子對強烈氣味較敏感，在蝨子出沒和有機會出沒的地方，放置「沙薑」便可有效驅趕蝨子。沙薑即是日常料理沙薑雞的其中一味香料，可以在藥材店購入，而且它是天然材料，有嬰兒、孕婦、寵物的家庭亦可使用。李醫師表示，只要將二両沙薑放入茶包袋或襪子內，放置在有蝨或可能有蝨出沒的地方，就可預防及驅走蝨子，對常見的蝨子皆有功效；若買不到一塊塊的沙薑，購買沙薑粉亦可。

小朋友一旦被蝨子叮咬，皮膚表面會出現痕癢紅腫的叮包，李醫師表示可在患處塗上止痕消腫的自製藥方：「用二両連翹，加一両五味子，用五碗水煎半小時，放涼後塗在患處，或可放入噴壼直接噴灑在患處，有止痕去消腫功效。」不過他亦提醒，若在用藥後出現不適，就應及早就醫。