季候風｜天文台料最低氣溫13度　幫小朋友用一種方法蓋被有效保暖

天文台預料一股東北季候風補充會在星期一晚至星期二早上抵達華南沿岸地區，展望未來數日天晴乾燥，星期二天氣轉涼，本周中後期早上持續清涼，周四最低氣溫更跌至13度，各位爸爸媽媽記得為仔女添置冬天保暖衣物！晚上寒風陣陣，不少人都拿出家中的厚棉被蓋上，但原來蓋被先後順序都有所講究，蓋錯次序溫度可差4度！



天文台本周天氣預測。（天文台網頁截圖)

日本節目《教えてもらう前と後》曾經測試了3種蓋被方法，發現不同的蓋被先後順序會有不同效果，其中2種蓋被次序溫度相差4度！各位爸爸媽媽記得用對方法幫仔女蓋被，過一個暖笠笠的冬天！

不同蓋被先後順序，體感溫度可差4度！

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按圖即睇超保暖「三文治蓋被法」：

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除了「三文治蓋被法」，其實亦有些方法可以提高寢具的保暖效果。日本睡眠名醫坪田聰教大家4個提高寢具的保暖效果的方法：

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