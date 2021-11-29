疫情下兒童精神健康問題個案增　復課家長才發現兒子專注力有問題

自新學年展開後，學童輕生事件不斷，單單是十月份已有五名學生輕生，其中四人不治，令社會再度關注學童精神健康問題。在疫情的影響下，兒童亦因長時間停課和缺乏社交及戶外活動，更容易出現情緒問題！根據2020至2021學年香港小童群益會所接獲的兒童服務個案總數中，有近40.3%的個案與兒童精神健康問題有關，當中最年輕的求助個案僅年約2歲半，情況不容忽視。



疫情下兒童精神健康問題增14%

香港小童群益會高級服務顧問林綺梅女士表示近兩年所接獲兒童服務個案有遞增，並且與精神健康相關的個案亦有上升的趨勢，相信疫情亦造成一定的影響，導致19-20學年求助個案總數及精神健康相關的個案總數也低於20-21學年。

林女士說:「香港小童群益會參與的『在學前單位提供社工服務先導計劃』於20-21 學年接獲的兒童服務個案總數為1123宗，較19-20學年接獲的871宗上升28.9% 。而當中與精神健康有關的個案由19-20學年的26.3% ( 229宗) 上升至20-21學年的40.3% ( 452宗)，顯示計劃接獲與情緒健康有關的個案佔比率上升了14% 。」

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停課令問題難發現 家庭添新成員子女未必喜歡

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Adam今年五歲，其媽媽指兩年前即Adam三歲時，因停課的關係，缺少與其他人相處的機會，因此也不知道小朋友的反映是否正常。Adam媽媽直言：「當時小朋友仲細，好多時我講嘢要重複講五、六次佢先至明，不過嗰陣覺得小朋友係要講多幾次，唔覺有咩問題。直至4歲佢K2復課，老師成日話佢坐唔定，唔知邊日又整到其他同學，情緒又開始有啲唔穩定，試過佢自己生日會，想影張相，但佢就突然喊住唔影。」

Adam面對不能理解的事情都選擇以沉默和哭泣回應，令媽媽束手無策。透過參與「陽光校園幼稚園駐校社工計劃」的「執行能力小組」，媽媽把所學的技巧活用於日常生活及學 習上，以前問Adam今日上學做了甚麼，他總是答得很模糊，功課是甚麼也說不出，但媽媽學習到一些小技巧後，例如讓Adam把重要的事情重複說出口，加強印象，現在問他在學習做了甚麼也可以答得清楚。以往Adam只懂哭而不懂表達自己，在媽媽學懂一些溝通技巧後，發現Adam的情緒不單是來自疫情的影響，更多是弟弟的出世，覺得自己的關愛被弟弟分薄，更說出「不想做哥哥」的說話，當Adam願意說出感受，問題自然能迎刃而解。

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以家庭為單位處理問題 睡眠重要性被忽略

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香港小童群益會早期兒童發展督導委員會主席、兒科專科醫生葉柏強表示，小朋友有精神健康問題，如焦慮、抑鬱等，家長的精神健康也很大機會出現問題，因此要以家庭為單位去處理，不應小朋友有精神健康問題便只把重心放在小朋友身上。

而疫情期間，很多家長都忽略了睡眠的重要性，小朋友使用多了電子產品而減少睡眠質素及時間，充足的睡眠其實會幫助發育中的學童整理學習能力及情緒管理，因此長久缺乏良好質素的睡眠會引致專注力不足、過度活躍、易產生焦慮情緒或其它學習障礙。而疫情下，普遍小朋友的智能發展也大不如前，很大機會令這兩年的學界出現更多SEN學童。

就Adam媽媽的個案，帶出了一個重要的信息，大眾常認為兒童大吵大鬧、發脾氣就是情緒出現問題，但是很多時候兒童沉默不言，不表達自己的想法亦為精神健康響起警號的徵兆。