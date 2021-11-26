疫情下深水埗區兒童戶外遊戲時數減3成　家長憂玩樂影響學業

智樂兒童遊樂協會（智樂）於今日（26日）發表疫情下兒童戶外遊戲研究結果，主要訪問深水埗區家庭，發現疫情期間兒童每周的遊戲日和時數明顯下降，其中戶外遊戲的時數更減少30%。部分受訪家長直言擔心小朋友玩樂會影響學習：「之前要呈分試，所以唔想比（畀）佢去玩。」

攝影：王淑君



智樂與拓展公共空間合作進行疫情下兒童遊戲實況有關的研究。調查於今年5月至8月於深水埗區內進行，共收集到145份有效問卷，再選取10組不同入息和居住條件的家庭進行訪談。

研究發現，疫情期間兒童每周的遊戲日和時數都明顯下降，與疫情前比較，跌幅達20%至25%，其中，戶外遊戲的時數更減少3成。

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疫情下，家長選擇減少帶小朋友到遠離住所、需要乘車到達的地方遊戲，跌幅達11%；選舉到距離住所5至15分鐘、15至30分鐘步程的遊戲地方亦有所減少；而選擇留在住所內遊戲的家庭則增加16%。

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而居住劏房的兒童受疫情影響更甚，住所內的遊戲比疫前增加33%，需要乘車抵達的遊戲跌幅達16%。

社交遊戲減少 使用電子產品時間多

疫情之下，兒童之間的社交遊戲大為減少，與疫前比較，整體跌幅達25%。居於劏房兒童的社交遊戲更大減4成。受訪家長又指出，長期居家避疫令小朋友接觸電子產品的時間增加，小朋友身形變胖、肌肉力量減弱，加上持續停課，大大打擊小朋友的社交能力發展。

關閉學校影響兒童遊戲時間

調查又發現，疫情期間，家長對兒童的學業進度十分緊張，指出兒童在家難以專心線上學習，令家長更希望小朋友花更多時間在學業上，而放棄遊戲。部分受訪家長亦只容許兒童在日常生活路線附近的遊樂空間進行短暫遊戲。

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇受訪家長語錄👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

智樂建議於社區定時舉辦遊戲

智樂認為，遊樂空間是公共空間的一部分，能夠回應家長關心的兒童成長需要，亦能凝聚社區。想為兒童創造更多合適的公共遊樂空間，除了改造現有的遊樂場，也可透過在居所附近的社區定時定候舉辦遊戲，為小街坊提供成長必備的遊戲機會。由居民熟悉的當區組織推行，也令家長更安心放心。

智樂期望可開拓更多不同的公共空間以發展社區遊戲，並將好玩社區由2021-22年7區增加至2023年的10區，至2025年擴展至全港18區。

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