兒童發燒│兒科醫生教你初步分清不同症狀病徵　持續不退燒可能係…

要數育兒路上令家長擔心的事，必定是小朋友發燒生病，衞生署衞生防護中心也提醒要市民注意寒冷天氣容易引起或加劇疾病，如呼吸系統疾病等。一名港媽日前在facebook 育兒群組發文，指兒子連續發燒第七日，度數介乎38-40度，但除發燒並無其他症狀，已入醫院檢查，但醫生仍沒有找到發燒原因。帖文引來網民討論及熱烈回應，不少媽媽分享孩子亦曾試過無症狀持續發燒；兒科醫生陳欣永指出，如果小朋友連續7日發燒並沒有任何病徵，父母的確需要留意。



帖文引來網民討論及熱烈回應，分享自己的孩子試過無症狀持續發燒，當中最多家長留言表示自己小朋友持續發燒最終確診的病症常見是「尿道炎」、「腺病毒」、「川崎症」、 「肺炎」、「玫瑰疹」及「 腸病毒 」等，令到媽媽憂心不已。

記者就此向兒科醫生陳欣永查詢，陳醫生表示的確常常有家長因為小朋友發燒而求診，當發燒持續不退，便要排除有沒有其他可能性，陳醫生說：「如果病人發燒七日以上而沒有病徵，父母的確需要擔心，始終發燒是一種身體的反應，有感染與不適就會有機會發燒，當吃了退燒藥會退燒，但藥力一過又有機會燒返上去也是常見的症狀。」

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連續7日發燒沒明顯病徵要留意

陳欣永醫生表亦有其他病症會出現持續長時間發燒，如免疫力系統失調問題，肺結核都可以是長時間沒病徵發燒，所以醫生需要根據不同情況而作出檢查或者檢測。

「對於該位媽媽的小朋友連續７日發燒而都沒有明顯病徵，我們就要好小心，因為長時間發燒而且沒有病徵，就要想想是否其他可能性，當中包括第二步檢查，例如是否會有肺結核菌免疫力系統失調病，甚至乎存在的癌症，這些都可以引致患者發燒持續不退，我們有一個醫學名稱叫做『Pyrexia Unknown Origin』，即無源頭之下發燒持續不退，一般超過10日以上都沒有病徵之下仍然都是發燒，醫生初步當然會與病人做一些最基本的檢測，包括驗血液、小便、大便，基本上可做到的化驗都做，當仍然找不到病因時，下一步就要測試比較罕見的病。」陳欣永醫生說。

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陳醫生指處理長時間發燒，與長時間發燒而沒有病徵之下的發燒，兩者模式是很不同的，「相對患者有病徵就簡單得多，例如小便有問題，我們驗小便入面的問題，再針對性用藥治療就可以康復。」

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多跟醫生溝通盡快找出病因

他指出腺病毒可以發燒7日，慢慢有機會退燒，但多數都會有其他病徵。「所以我們根據不同的病徵而去決定處方不同的藥物，但如果沒有病徵之下，我們做檢測就真的很不同，可能要想想是否更複雜的免疫系統問題，甚至乎癌症，都是我們要考慮的因素。」陳欣永醫生建議家長要跟醫生多溝通，有助盡快找出病因。

陳欣永醫生指出「尿道炎、腺病毒、川崎症」都是一些感染引致發燒，「每一樣症狀都會圍繞着相關系統器官引致的病徵，其實很多病都會有相關的病徵。」

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