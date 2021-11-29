旺角新世紀廣場MOKO動樂園 最新入場安排 想玩就要預早取證

家長都希望帶小朋友去新奇、好玩、又刺激的地方放電，11月中才正式開幕的大型遊樂場「MOKO 動樂園！」位於交通非常方便的旺角東站上蓋，場地面積18,000尺，好玩設施多籮籮，而且不用入場費，在鬧市可以找到免費任玩好去處，當然吸引很多家長不約而同帶小朋友前往，令園內不時人頭湧湧，有不少家長玩後均表示「太多人!」不過為避免人流太多，商場立即變陣，改變入場模式，想去玩的家長要注意了。

攝影:歐嘉樂、部分圖片由受訪者提供



「MOKO 動樂園」除了佔地廣闊，當中的遊樂設施也非常吸引，「50米的全港最長攀爬牆」、「8米高的大型遊樂設施」、「山丘山洞組成的探索隧道」及「６組不同高度的滑梯」、「3.8米長滑梯」等，但不少玩過的家長都發文表示樂園太多人，場面混亂，更因此出現不少爭執。

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不時在網上分享育兒心得及健康資訊的中醫爸B馬琦傑醫師，上星期也有帶同女兒前往遊樂場，他事後發文表示太多人引致其他小朋友及自己的小朋友也被撞，更有家長嘈交，場面混亂，最後只逗留很少時間便離開，他說:「作為家長，每個星期我都希望找到一個好玩的遊樂場比個女玩。呢個星期去左moko 遊樂場，留左好短時間⋯因為好多人，(其他家長)又嘈交。」

照片來源:「中醫爸B - 馬琦傑醫師 」FACEBOOK專頁

馬琦傑醫師亦給「MOKO動樂園 」一些人流管制及安全措施上的建議。「1）人流管制:星期日去到，目測已經過100人在公園，小朋友玩玩撞撞，見自己小朋友被撞，當然家長特別緊張，但也因此造成不必要的conflict。最好分開玩、避免因體型問題造成衝撞，幼兒 （1-4歲）、兒童 （4-7歲）、少年 （8-12歲）。2）安全措施:玩最高的滑梯，有個小朋友（大概4-5歲）用頭滑落地，如果發生意外，真的不堪設想。還未計，其他小朋友不適當使用設施，又或打尖⋯重點：肺炎、流感 ，人群聚集，非常容易交叉感染！我唔明白，而家可以上網做booking， 可以疏導人流，又可以造好安全。何樂而不為？」

最新安排

商場為避免人流太多，故很快便推出最新入場安排，與先前最主要不同的是早上11:00後入場人士，必須取得入場證方可入場，每節玩樂時段為一個半小時，每張入場證只限最多5人進入。

詳情如下:

相片來源:「「MOKO 動樂園!」官方網頁

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必玩樂專區

高達3.8米高的巨型滑梯已足以令小朋友為之瘋狂，加上縱橫交錯的6組滑梯，「雀仔滑梯大冒險」將刷新玩樂刺激體驗。

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家長心聲

記者向馬琦傑醫師查詢對MOKO動樂園作出最新安排，會被再帶女兒前往，他表示由於「上次經驗麻麻」，所以「暫時唔會」再去該樂園，而新安排亦「都唔知每場人流上限。」

入場證不利遠道而來小朋友

而另一位媽媽李太，上星期五亦有帶同小朋友前往MOKO動樂園，她表示遊樂場「好多人，不過好好玩」，對於新的入場安排，她說:「入場證嘅弊處就係住得近方便嘅人絕對有優先玩嘅權利，即係好似我哋要特登搭車去玩嗰啲，有機會特登過到去都玩唔到，小朋友就會好失望，，就好似之前慈雲山力奇公園新開嘅時候一樣，已經提前兩小時上去排隊都玩唔到，慈雲山力奇公園新開，我哋一個禮拜裏面上去兩次都玩唔到排唔到，因為排前邊攞到籌嘅大部份都係居民為主。」

李太建議MOKO動樂園仿傚新都會力奇公園做法，她說:「前排有分流，就直接喺公園入口拎籌入去，有人出嚟就可以放返啲人入去！咁就可以避免排隊黨。」

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