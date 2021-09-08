親子關係｜每日3個親密時刻鞏固親情建立信任　刺激子女大腦發育

現代父母工作繁忙加上經濟壓力大，幾乎都是雙薪家庭為主，平時只能請家人幫忙帶孩子或是直接送托兒中心，很容易因為相處時間少而與孩子間的感情相對疏遠。



不過其實親子間的關係從來是重質不重量的，就算不能夠 24 小時陪伴在孩子身邊也別自責與灰心，你可以透過以下 3 個親子關係，每天一點一滴增加與孩子間的好感情，從小培養親子間的親密感：（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 晨間閱讀時光

很多媽媽從懷孕期間就會經常對著肚子裡的孩子說話，希望讓寶寶對於父母的聲音產生信賴感。這項習慣可以繼續延續到出生後的共讀時光，雖然說新生兒的視力發展的速度較緩慢，一開始只能看見距離很近的黑白圖像，但對聽覺神經卻是從腹中就開始發展，因此從小就可以多跟寶寶說說話，建立彼此間的親密感。

等到孩子年紀稍大時，便可以固定每天撥出一點時間陪他們讀繪本、說故事，每次時間不需要長，像是選在每天早晨，在床上以最舒服的姿態陪孩子翻翻書，增加親子互動時光、刺激孩子大腦發育的同時，還能賴床育兒，可說是一舉三得的好方法啊！

編輯悄悄話：生活中有很多大小事，如：練習戒尿布、手足間的情誼，都可以藉由故事繪本的方式讓孩子學習！



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2. 餐桌上的食趣時光

光飯碗中食物的經驗，也有很多人在為人父母之後深刻體會到要好好吃一頓飯有多難，每餐都要倉促填飽肚子再追著孩子餵飯。然而近幾年在國際間有許多親子專家都開始推行 BLW（Baby-led weaning，寶寶自主進食），主張讓孩子坐在餐桌和父母吃一樣的東西，而非傳統的泥狀副食品，透過抓取、啃咬、吸舔等探索，不僅能訓練孩子的口腔肌肉、自己選擇想吃的東西，還可以更進一步享受吃東西的樂趣。

事實上從小培養全家人一起在餐桌上用餐的好習慣，能使家人間的感情更緊密，有很多說不出口的話，透過飯席間的閒聊反而能以較輕鬆的方式討論，拉近父母與孩子間的距離！

編輯悄悄話：若想要嘗試 BLW，一定要先了解相關的注意事項或是諮詢專業醫師意見喔！



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3. 睡前的感恩時光

最後想分享的親子時光是在每晚的睡前，年紀小的孩子們通常都需要爸媽的哄睡才能安心入睡，這時不妨可以善用時間，好好與孩子聊聊天，從最一開始單向地讚美孩子，比如謝謝你今天一起收玩具、謝謝你今天聽話哭鬧一下子就好好用說的，即使再微小的事也試著找到肯定之處。

到後來慢慢嘗試引導孩子雙向溝通，今天心情如何？有沒有發生什麼有趣的事情？或是問問他有沒有什麼話想跟爸爸媽媽說，從小練習表達心情也從中學會感恩。

編輯悄悄話：在充滿鼓勵與正向肯定的環境下的孩子，長大後也會比別人來得更有自信。



我們經常都以為孩子還小、還不懂事，但只要你願意每天抽出一點時間，不論是早上、午餐還是睡前，慢慢建立習慣與生活儀式感，相信在不知不覺中，孩子們一定能夠感受得到父母的愛，也會更加願意付出相對的回饋在大人身上的！

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】