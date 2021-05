爸爸日後與子女建立良好親子關係　準爸媽要合作做5件事 |招雋寧

撰文: 招雋寧 最後更新日期: 2021-05-30 21:00

「我快要做人老竇了!」做爸爸,有甚麼要準備嗎? 嬰兒車、奶樽、尿片、衫仔……除此之外,男人還要懂得怎樣與嬰兒建立屬於自己的父子、父女關係。 只是新手父母甚少為意,原來爸爸建立親子關係的方法,與媽媽是有所不同的!

+ 2 + 2 + 2

父子關係好與壞 視乎夫妻合作情況

荷蘭和以色列學者合作,在以色列中央區招募105對懷有第一胎的準父母進行研究。透過爸、媽、嬰孩三方互動的角色扮演,研究人員觀察他們產前、產後照顧孩子時,有著怎樣的互動和氣氛,從而建立出怎樣的親子關係。

研究結果顯示,新手爸媽照顧時合作的質素愈高,爸爸與子女的安全依附關係愈強。一段安全的依附關係是孩子心靈強健的重要土壤。

爸爸角色須獲太太支持

爸媽建立親子關係的方式是有差別的。母親與子女的關係,並沒有如此受到爸爸的左右。可是,爸爸與子女的關係,卻是尤其受到媽媽和家庭氣氛所影響。學者解釋,爸爸這角色需要獲得太太的支持和扶植。

這次研究的另一特別之處,是當準父母在生孩子前,已經掌握好高質素的協作時,將會特別地幫助爸爸,在孩子出生的首兩年間,建立出緊密、安全穩妥的親子關係。

五件事 提升親職協作的質素

準爸媽可以嘗試做這五件事,培養出有質素的協作生態:

1. 當夫妻要合作完成一件事時,容許彼此在輕鬆、好玩的氣氛裡,共同完成任務。

2. 夫妻彼此溝通清楚,協調出一種大家都看為有條理的照顧方式。

3. 有些時候,爸爸要刻意地學習怎樣一邊照顧孩子,一邊與孩子溝通,包括:面對面的、調高說話的音調、發出有節奏的哼聲、將嬰兒抱在對話距離,對著嬰兒微笑等。

4. 夫妻主動地配合彼此。一般而言,男士較快會放棄自己的主張,主動配合太太指定的照顧方法;另一方面,女士主動邀請丈夫在無傷大雅的情況下,去作出照顧的決擇,並在事後接納丈夫所用的方法。

5. 嬰孩能從父母的相處中,牽動自己的情緒。所以夫妻在相處時,保持幽默,將讓孩子感到家中洋溢溫馨。

爸爸角色的真正「用家」是孩子。你想自己的孩子獲得父愛嗎?那不妨在準父母和初生階段,就嘗試啟動一個有質素的親習協作生態。

文獻參考:

Witte, A., Bakermans-Kranenburg, M., van IJzendoorn, M., Szepsenwol, O., & Shai, D. (2020). Predicting infant–father attachment: The role of pre- and postnatal triadic family alliance and paternal testosterone levels, Attachment & Human Development, 22(6), 653-667, DOI: 10.1080/14616734.2019.1680713

作者:招雋寧(父職研究及培訓經理)

作者組織網站:http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸,認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重,鍾意研究爸爸角色,希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班,並負責管理一個研究父職的「實驗室」。

相關文章:爸爸既要陪玩也要識玩 跟子女玩樂必要知的5個實用貼士|招雋寧

按圖即睇爸爸陪玩的好處: