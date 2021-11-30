教育局公布《價值觀教育課程架構》含六大重點　強調國家觀念

教育局今日（30日）向全港中小學發出通函，公布課程發展議會轄下價值觀教育常務委員會編訂的《價值觀教育課程架構》（試行版），鼓勵學校在現有基礎下加大力度培育學生正面的價值觀和態度，包括6大重點，強調加強國家觀念、生命教育，協助學生以積極的態度面對在學業、生活和成長中遇到的機遇和挑戰。



教育局表示，培育學生持守正面的價值觀，實踐良好的生活態度和行為，一直是香港學校課程的重要目標之一。教育局一直以『多重進路、互相配合』方式，持續透過更新課程指引、發展學與教資源、提供教師培訓，以及組織學生活動等，支援學校全方位推動價值觀教育。課程發展議會跟進學校課程檢討專責小組於2020年9月提出優化價值觀教育的建議，成立價值觀教育常務委員會，編訂《價值觀教育課程架構》（試行版），為學校於課堂內外規劃價值觀教育提供建議和示例，幫助學生從小建立正確的價值觀、態度和行為。

教育局發言人續說：「課程架構從小一至中六貫通中小學四個學習階段，提供一個全面、有系統並具備持續性的課程架構，以學生成長特質和發展需要作為基礎，臚列他們於個人、家庭、社會、國家和世界等範疇在態度和行為方面的學習期望；並以中華文化作為價值觀教育的主幹，貫通各學科／課程範疇，為學校提供一個整全和有系統的課程架構，推動價值觀教育。」

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課程架構的主要編訂重點包括：

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教育局會持續為學校提供資源支援，包括推出課程規劃工具、編製多元學與教資源如「生活事件」教案、價值觀教育動畫、德育漫畫、教學示例等，並舉辦相關教師專業發展課程和學生學習活動，以支援學校全方位推動價值觀教育。此外，教育局會舉行簡介會，向中小學介紹課程架構的內容。

發言人強調，課程發展是持續的歷程，課程架構於本學年先以試行模式推行，局方會透過不同平台，包括訪校、問卷調查、聚焦小組面談、講座、工作坊等，了解課程架構的試行情況；也會邀請部分中小學就學校規劃和推行價值觀教育，分享課程架構落實的經驗和反思，作為未來進一步優化課程架構的參考，以便於下學年全面推行。