小一面試現場直擊｜陳守仁首輪面試考配對　畫畫再用iPad填選擇題

受新冠肺炎疫情影響，多間直資及私立小學已改變面試形式，首輪面試以拍片取代面見，而保良局陳守仁小學今年的面試模式不變，以面見評核考生，今日（1日）是學校首輪面試的首日，不少家長及考生更比面試時間提早到場，在校門外等候。

攝影：黃寶瑩



保良局陳守仁小學屬直資男女校，今年報名人數約7千人，學校只收取165名學生，平均約42人爭一個學位。受疫情影響，今年的面試不設集體活動，以往的合作填顏色等活動也取消了，整個面試過程都是老師以一對一的形式問答，考生安靜地在課室等候叫名。

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今早約8時30分來到學校排頭位的陳媽媽表示，自己目前為「孖仔」報了英華小學及保良局陳守仁小學，直言不會試太多學校，兩間已足夠，害怕給予小朋友太大壓力。本身是外國回流的陳媽媽更特意安排小朋友在港讀書，希望自己兩位囝囝能學好中文，將來小朋友大學階段便會出國發展。

兩位「孖仔」是意大利人，哥哥Valentino及弟弟Alessio均表示面試期間，有自由畫畫的時間，老師也有問一些中、英文生字，但自己「唔係好識」。

李爸爸今早陪同女兒來面試，目前只為女兒報讀了保良局陳守仁小學及香港培正小學。女兒表示面試過程是分開面見，有一些配對題目等等。

面試時間約為1小時，記者在現場訪問多位完成面試的考生，綜合以下面試內容👇🏻👇🏻👇🏻：

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報名人數：約7000人

取錄人數：165名學生

競爭人數：約42人爭一個學位。

面試次數：保良局陳守仁小學共有三輪面試；約600人可以進入第二輪面試，約400人可以進入第三輪面試，屆時會由校長或副校長向家長傾談小朋友之前次的面試表現。

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👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻拔萃女小學向家長發出的電郵，詳列拍片要求👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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