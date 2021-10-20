小一面試現場直擊|男拔附小首輪面試考情境題、邏輯常識仲有呢啲

拔萃男書院附屬小學由今日(20日)起，進行為期四日的首輪面試，2022/23年度拔萃男書院附屬小學合共收到3212份小一入學申請，較去年3378份減少約5%，今年約21人爭1學額。據知，每日共進行6-12場面試。

攝影：歐嘉樂



今日第一場面試由下午1時半開始，考生由父母陪同下到達學校門口，但大部分家長未到1時就已經到達，需要在門口排隊等候。由於正值中午時份，陽光十分猛烈，等候家長不時為小朋友抹汗，有小朋友更穿上長袖西裝，大汗淋漓。

面試全程約45分鐘至1小時，較過往為短。家長將小朋友送抵面試場地後，可在學校指定地點等候，待小朋友完成面試後一同離開。有考生家長直言大部份時間用於登記上，小朋友實際入內面試時間不足十分鐘。

考生等候面試時學校沒有提供任何影片、顏色筆、圖書供考生打發等候時間，面試也沒有小組形式或與其他考生交流的機會，考生需要安坐在位置上等候，直到自己面試，所以也考驗考生的耐性。

🔼🔼🔼🔼🔼👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻記者在訪問多位完成面試的考生，綜合以下的面試內容👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻🔼🔼🔼🔼

🔼🔼🔼🔼想了解多啲小一報名及面試詳情即睇👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻小一面試現場直擊｜英華小學面試 考生活情境題分類積木圖片配對👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

家長樂見回復實體面見

因疫情關係，不少學校往年也改為提交短片取代面見，考生家長黃太直言更喜歡實體面試，她說：「拍片會很傷家長與小朋友的感情，因為拍攝過程會想做得流暢，做到最好，但如果來到學校面試，他自行發揮便可。我幫小朋友報了13間學校，但沒有為小朋友準備太多，跟平常一樣。雖知有不少人移民，但熱門學校報名人數不會有大影響，因此信心不大！」

+ 20

另一位家長戴太也喜歡小朋友到學校實體面試，對於被問到如何為小朋友準備時，她直言沒有為小朋友報面試班，跟平常一樣多閱讀書籍，了解時事，共報了10間直資及私立小學。

🔼🔼🔼🔼保良局陳守仁小學一直是受歡迎的直資小學，究竟面試會考啲乜？即睇👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻小一面試現場直擊｜陳守仁首輪面試考配對 畫畫再用iPad填選擇題👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

+ 1

面試時間約為1小時，記者在現場訪問多位完成面試的考生，綜合以下面試內容👇🏻👇🏻👇🏻：