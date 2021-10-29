小一面試現場直擊|拔萃女小學面試看圖答題　用手模仿動物考創意

拔萃女小學為傳統私立基督教女校，為一眾家長心儀的名校，競爭激烈。今年首輪面試家長需為申請人拍攝5分鐘、共6條影片，成功過關斬將後，預計約一千多位申請人於今日(30日)進行次輪面試。次輪面試由早上8時直至下午4時，每小時一場。有家長指，在朋友的協助下，數了由龍頭至龍尾人數，估算一場約有150位學生參加面試。

攝影：龔嘉盛



今日是學校首日進行現場小一面試的日子，父母一早帶同小朋友到達校外等候。第一場面試時間為早上8時15分，不少家長未到8時已經到達校外排隊等候。校門保安建議家長預面試約1.5小時完成，而首批進場的學生約10時離開。

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根據學校網站，小一面試將於10月下旬至12月舉行，並於12月下旬將公佈結果，全年學費為港幣7萬元。

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